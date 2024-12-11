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元旦國道通行費75折無20公里免費　停路肩看跨年煙火最高罰6千

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲元旦國道通行費採單一費率。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明年(2025)年元旦為單一假日，沒有連假，不過當天可能會有短途跨年旅次，高公局今(11日)宣布元旦疏運措施，元旦當天將採單一費率，國道通行費打75折，沒有20公里免費里程，高公局也將機動開放路肩和進行匝道儀控管制。另若停靠國道路肩觀賞煙火，將可開罰3千到6千元。

明年元旦(1月1日，周三)為單一假日，因非民俗性假日，高速公路局研判當日多為短途單日旅遊旅次，或前往跨年活動後返回居住地之旅次，預估交通量與平日相近。考量假期當日及前一日都會區周邊景點可能出現跨年或旅遊車潮，導致鄰近景點之高速公路路段出現局部壅塞情形。

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因應當天可能有短途跨年旅次，高公局也規劃疏運措施，包括採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。另為避免過多短途車輛行駛國道而影響服務水準，並回歸國道以服務中長程城際運輸之主要功能，高公局表示，元旦當天將採單一費率，即打75折、無20公里免費收費，呼籲短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

高公局表示，用路人若參加跨年活動，建議搭乘公共運輸。自行開車之用路人，請儘量提早出門，行前先檢查車輛狀況，並避免於跨年活動後疲勞駕駛，以維自身及其他用路人行車安全。最後，提醒民眾行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3千元以上6千元以下罰鍰。

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