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2025第一道曙光在「蘭嶼」！氣象署揭跨年元旦日出時間地點

▲▼二寮曙光，二寮迎日出。（圖／西拉雅國家風景區管理處提供）

▲2025年全台第一道曙光將出現在蘭嶼。（示意圖／西拉雅國家風景區管理處提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年即將進入尾聲，不少民眾安排跨年活動，迎接日出向來是最夯選擇之一，中央氣象署今公布2024年至2025年跨年、元旦日末日出資料，全台平地最早日出在台東蘭嶼，本島平地第一道曙光則在屏東縣恆春半島的龍坑。

氣象署公開2024年至2025年跨年的日末日出資料，今年12月31日最後日落，本島平地最晚日落出現在台南市台江國家公園西邊的七股海堤，預估傍晚5時25分。

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大眾最為關心的2025年第一道曙光，全台最早日出在離島的台東縣蘭嶼的東清，預估時間是清晨5時13分；本島平地最早日出則是在屏東縣恆春的龍坑，預估時間為清晨5時16分。

▲▼2024年至2025年跨年、元旦的日末日出資料 。（圖／氣象署提供）

▲▼2024年至2025年跨年、元旦的日末日出資料 。（圖／氣象署提供）

▲▼2024年至2025年跨年、元旦的日末日出資料 。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，日出日沒時刻是指在大氣條件為平均的狀況下，觀測者所見太陽圓盤面的上緣與地平線相交接之時刻。實際上日出日沒時，由於大氣環境造成
不同的折射率，以及受觀測者所在位置地勢高低等因素影響，所見日出時刻常會稍有提早，或日沒會延後。

氣象署也整理多處迎接曙光的熱門景點，例如新北市金山跳石海岸可見日出於基隆嶼；宜蘭縣外澳火車站以北的雙獅海灘附近，可見日出於龜山島；台東縣加路蘭遊憩區可見日出於綠島。

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