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美國防副部長：中國若發動侵略將面臨與俄相似挑戰

▲▼國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部副部長希克斯表示，中國若發動侵略將面臨與俄羅斯相似的挑戰。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國國防部副部長希克斯今天在英國智庫演說指出，烏克蘭戰爭顯示，即便是先進軍隊也得面對「持久戰」挑戰；一旦中華人民共和國打定主意對鄰居採取侵略作為，中方可能也會遭遇俄羅斯在烏克蘭遇到的情況。

希克斯（Kathleen H. Hicks）指出，屆時「雙方都必須做好面對曠日持久戰鬥的準備」；一旦進入持久戰，所有參戰方為此付出的代價勢必隨時間推升。

希克斯提到，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）原計畫10天內拿下烏克蘭，如今戰事已超過1000天。俄方在戰爭初期陷入的困境應讓北京深感擔憂，特別是共軍遠較俄軍缺乏現代戰爭經驗。

此外，兩棲登陸是困難度最高的作戰任務之一，俄羅斯不須面對這樣的挑戰，仍未能按計畫攻下烏克蘭；中國面對的卻是隔著海峽、距中國海岸線約180公里的台灣。

希克斯並指出，「若沒有很多朋友」，持久戰很難打下去；而若陷入萬不得已必須與某些夥伴同床共枕的困境，持久戰就更難贏。

她舉例，目前為俄羅斯撐腰的是一群臨時湊合的專制政權，願意為俄方提供武器、零組件和部隊，不意味所有人都相處融洽。中華人民共和國密切關注烏克蘭戰爭走勢並試圖汲取教訓，然而汲取教訓和「實踐」教訓是差異極大的兩件事。

希克斯接著警告有意在印太區域挑起衝突的行為者：一如俄羅斯在歐洲的遭遇，僅憑軍事侵略無法快速達到目的；侵略方將日益被孤立，並承受嚴峻的經濟和名聲代價。

她說，多數國家不想與霸凌者或侵略者發生關聯，無論這些國家「陷入債務困境有多深」。

同時，希克斯提到，「台灣海峽兩岸」皆須對烏克蘭的抵抗和創新能力有清楚領悟。一個受過足夠教育、具備充分連結網絡和必要能力的社會可有效自我組織並抵抗侵略；除了擁有正確的能力與盟友夥伴支援，烏克蘭的社會力量加劇俄羅斯侵略行動面臨的挑戰。

希克斯是在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）發表演說時作以上表示。她近日抵達倫敦出席英美防衛對話，今天在RUSI演說，由烏克蘭戰場啟示論及戰爭樣態演變，並觸及印太區域。

她同場另與即將於明年1月就任的RUSI新任執行長艾勒胡斯（Rachel Ellehuus）對談、回應聽眾提問。艾勒胡斯目前擔任美國國防部長駐歐洲代表。

希克斯提到，在印太區域，從東北亞、澳洲到各太平洋島國，美國的盟友夥伴對「安全」的想像日益趨於一致，澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）就是最佳展現。

她說，AUKUS有機會擴大，並可發揮嚇阻作用，其中之一就是要每天讓北京認定，採取侵略作為的代價過高。

儘管如此，希克斯指出，印太區域沒有像北大西洋公約組織（NATO）這樣的安全同盟，而美國也「不尋求」讓印太區域出現類似組織。

希克斯說，印太區域更適合另一種型態的串聯：一個有機、廣大的國際社會，這個社會希望印太區域對「每一個人」而言，都保持自由、開放、穩定、和平與繁榮。這也是美國的盟友夥伴希望看到的。

關於作戰方式演變，希克斯指出，烏克蘭戰爭再次印證，僅憑「科技」本身，無論是新、舊科技，都無法對戰事產生決定性的影響；奪取和固守領土仍需要有能力的地面部隊。

另一方面，儘管每一種科技都有自己的支持者，事實上，無論是較先進的無人系統、或是較傳統的火砲，都很重要，且必須能大規模供應。

希克斯提到，未來的全方位戰爭研判將普遍混合運用高、低規能力：結合一些大型、昂貴、高品質要求的系統，以及數量更多的小型、價廉，但聰明精巧的系統，且較小型系統必須能大量使用。

希克斯指出，最好的軍隊能高明運用高、低規能力；能最有效結合成熟與新興能力的一方，可在戰場取得最大優勢。

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