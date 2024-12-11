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中國「女籃第一美」將轉行？　社群1句話掀熱議

中國女籃球員卓識因清秀臉蛋和190公分修長身材成為嬌點，社群累積不少粉絲。（翻攝自卓識微博）

▲中國女籃球員卓識因清秀臉蛋和190公分修長身材成為嬌點，社群累積不少粉絲。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

號稱「中國女籃第一美」的WCBA（中國女子籃球聯賽）女將卓識，因清秀臉蛋和190公分修長身材成為嬌點，加上男友也是CBA大物新秀，讓她場上場下都備受關注。不過卓識的球技難堪大任，始終未能證明自己，相較她的社群經營有著極大落差，上賽季中還因傷報銷，職籃前途拉警報。近期卓識社群的一段話，更讓大家猜測她是否要轉行去當網紅了。

綜合中媒報導，堪稱WCBA顏值擔當的卓識，進入職業後輾轉待過內蒙古、東莞、廈門3支女籃隊，都未能打出成績，即使去年加入爐主廈門，在場均12.5分鐘的出賽時間下，僅繳出每場1.8分、命中率不到25％的不及格數據，季中更是因傷報銷。

卓識前年隨內蒙古女籃奪冠。（翻攝自卓識微博）

▲卓識前年隨內蒙古女籃奪冠。

相較球場上的黯淡，卓識憑藉出色的外型條件，在社群上吸引不少粉絲，不看球的網友甚至以為她是名網紅。卓識昨（9日）更新微博，曬出多張21歲慶生美照，讓她9月在抖音發布短片再度被討論，片中多次出現「劇終」的字幕，搭配影片敘述「全劇終也是新的開始，感恩每一個幫助過我的人」，引發不少球迷猜測，卓識要轉換跑道改當網紅或模特兒了。

中國女籃球員卓識因清秀臉蛋和190公分修長身材成為嬌點，社群累積不少粉絲。（翻攝自卓識微博）

▲中國女籃球員卓識因清秀臉蛋和190公分修長身材成為嬌點，社群累積不少粉絲。

不過有球迷認為，今年卓識跟球隊都有釋出她復健訓練的影片，退役一說不能完全確定，還是該讓子彈先飛一會兒。


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