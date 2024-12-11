香港觀光客遊日月潭迷走逾17km到水里　 信義分局暖警助返飯店

▲香港觀光客嚴姓夫婦遊日月潭迷失方向，獲信義分局警方暖心協助。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

香港籍嚴姓夫婦日前赴日月潭環湖步道健行，不料因路況不熟、迷失方向，竟一路行走近4小時至超過17公里外的水里鄉新山橋；所幸信義警分局員警剛好經過，隨即協助顏姓夫婦返回飯店，化解一場虛驚。

信義分局指出，信義派出所副所長朱崇憲、警員謝宜帆於12月6日中午至青雲檢查所前執行清道專案，下午15時15分返程途經水里鄉新山橋公車站牌前，見2位民眾神色慌張地揮手求援，立刻上前關切。

嚴姓男子和其陳姓妻子向警方表示，其為香港觀光客，當天從入住的魚池鄉水社馥麗飯店步出，欲往日月潭環湖步道健行，不料卻迷途走了4個小時的冤枉路，2人見沿途均無計程車或公車，遂向路過之員警求援。

2名警員先安撫嚴姓夫婦情緒，並搭載返回飯店，曾在日月潭派出所服務過的謝宜帆還沿途為他們介紹日月潭周邊知名景點及步行路線；2名香港觀光客抵達飯店後頻頻向員警致謝，並表示臺灣治安良好又具人情味，旅遊期間備感安心，警察貼心服務更為此次臺灣旅行增添美好印象。

信義分局提醒旅客，出行前可多使用地圖工具規劃路線，並記下住宿旅館電話方便求助，如遇緊急事故切勿驚慌，可撥打110專線報案或前往鄰近派出所尋求協助。