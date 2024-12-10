徐榛蔚攜手傅崐萁赴港推廣　花蓮直航香港開創國際觀光新局

▲花蓮縣政府昨（9）日在香港千禧新世界酒店舉辦「療癒山海‧花蓮好近」旅遊推廣會，現場政商雲集。

生活中心／綜合報導

花蓮縣政府攜手香港快運航空促成「香港—花蓮」直航12月12日啟動，花蓮縣政府昨（9）日在香港千禧新世界酒店舉辦「療癒山海‧花蓮好近」旅遊推廣會，由縣長徐榛蔚率領縣府團隊及花蓮旅遊業者，介紹花蓮新興觀光景點及創新的旅遊體驗，並為香港遊客推出多項旅遊優惠方案，更攜手香港8家旅行社簽署合作備忘錄，國民黨立法院黨團總召傅崐萁及港花旅遊業界共同見證，開創國際觀光合作新局。

「1212香花航線-花香處處飄！」花蓮縣長徐榛蔚表示，此次直航的啟動對於花蓮和香港來說，意義重大，尤其是在0403震災後，花蓮展現災後重生的堅強韌性。感謝議員們和旅行業者等眾人與花蓮縣政府合作，共同努力促成，也要特別感謝前縣長傅崐萁委員開啟香港花蓮航線的先機，當時每天皆有航班且搭乘率更在95%以上。今年「香港—花蓮」直航12月12日啟動，每周4班次，歡迎大家來到花蓮上山下海，大口深呼吸，療癒身心靈！

香港立法會議員姚柏良提到，台灣一直都是香港旅遊界重要的、互為客源的地方，12月12日開啟航班，香港旅遊業界非常高興迎來這個消息，也很歡迎來自花蓮的旅客到香港遊玩。台灣及香港的旅遊業者交流頻繁，也努力地推廣雙邊旅遊市場，希望透過這次推薦會，能更加拉近香港跟花蓮的距離，也讓旅客的互訪更加密切頻繁。姚議員也特別感謝徐縣長和傅委員的邀請 ，更表示明年三月會來訪花蓮！

國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，香港是東西方文化交流的薈萃之地，有美食也有美景，很高興12月12日香港首航花蓮，將促進香港與花蓮民眾旅遊。花蓮是台灣面積最大的縣市，族群融合，也是文人雅士聚集的地方，在這裡生活沒有壓力、空氣清新、步調輕鬆，如果大家需要休息充電的時候，歡迎到花蓮來，從3000里的高山到到海邊只要短短30分鐘，歡迎香港的好朋友，有機會能夠到花蓮來走走。

香港旅遊業議會主席徐王美倫，代表產業界表示高興也歡迎花蓮香港有直航的班機，一切走來不容易，感謝徐縣長、傅委員、花蓮縣政府團隊及花蓮旅遊產業界各方的努力，疫情後轉型為創新深度旅遊，相信花蓮絕對是最適合的地方，期待大家共同推廣兩邊的旅遊。

百勝旅運董事長蔡百泰提到，香港的旅遊一定要有品質，因為旅遊的目的，是當地的美食和美景，深度旅遊相當重要，期盼能深化雙方城市觀光領域的合作與文化交流，促進花蓮與香港間的頻繁往來。

花蓮縣政府觀光處長余明勳指出，香港快運開啟了國際遊客中轉香港赴第三地的旅遊模式，也提供香港及國際遊客穩定、便捷又實惠的交通方式直達花蓮。花蓮以得天獨厚的自然與文化資源，結合直航的便利性，不僅將吸引更多國際旅客，促進花蓮最重要的觀光產業復甦，也將躍升為全球旅遊市場的焦點，進而開創花蓮與香港兩地友好合作的新篇章。

推廣會現場更進一步宣佈以「5大旅遊好禮」、「5大特色活動」及「5大主題旅遊」以迎接香港遊客，讓大家到花蓮享受優惠又便利的旅程，在療癒的山海之間體驗豐富的溫泉、自行車、高爾夫旅遊、原住民文化體驗活動，以及多元的大型觀光活動。另外與8家旅行社合作備忘錄的簽署，透過在香港的觀光行銷及團體旅遊推動，結合專屬優惠與特色行程，將有效吸引更多香港旅客至花蓮。

花蓮縣政府特別推出超值「5大旅遊好禮」，讓香港遊客以優惠價格享受豐富完整的旅遊體驗，包含「花蓮好好買」提供搭乘香港快運的香港遊客新臺幣$1000元農特產及夜市消費券、「花蓮好好逛」提供14條旅遊巴士路線及優惠、「花蓮好好玩」Klook及KKday花蓮體驗商品50%折扣、「花蓮好好住」於花蓮住宿達5天，即可參加「五月天來花蓮、玩花蓮5個月」活動抽1個月Long Stay，以及「花蓮好好遊」團體旅遊住花蓮獎勵5萬元等，搭乘12月12日首航的民眾更可獲得首航限定好禮。

此外，縣府同步介紹即將登場的12/21-12/25「花蓮幸福聖誕城」、12/31-1/1「太平洋觀光節跨年演唱會」、1/17-2/16「花蓮太平洋燈會」、1/18-19五月天「一路向東」演唱會，以及常態演出的阿美族樂舞定目劇「汎札萊･花蓮」等5大特色活動，結合全年無休的文化與節慶體驗，帶給旅客全方位的感官享受。

縣府亦推出「花東縱谷193朝聖之道」、「台11線蔚藍海岸」、「兩泉騎美」溫泉自行車旅遊、部落文化探索、零碳旅遊及高爾夫旅遊等5大主題旅遊行程，滿足不同族群的需求，深化旅遊體驗，全面展現花蓮作為國際旅遊目的地的無限魅力。

此次推廣會特別設置24家花蓮旅遊業者攤位，包括知名住宿、景點及原住民體驗、水上活動、高爾夫球旅遊與零碳旅遊等業者，以及花蓮的觀光業、旅館業、民宿業、導遊領隊、旅行業等公協會，提供豐富多樣的旅遊選擇及服務，吸引眾多香港業者洽談合作，現場氣氛熱絡。

現場政商雲集，與會貴賓包括香港快運航空總經理黃柏燊、香港立法會議員姚柏良太平紳士、香港西貢區議會林俊嘉議員、陳繼偉議員、香港旅遊業議會主席徐王美倫、香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊、香港旅遊專業聯盟主席羅啟邦、港澳台灣同鄉會顧問會長張佐民、港台旅行社同業商會理事黃岸濤、百勝旅運有限公司董事長蔡百泰、台北經濟文化辦事處資深專案主任梁榮光及李翠萍、臺灣觀光協會香港辦事處代理主任陳冠竹等人。

