　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

徐榛蔚攜手傅崐萁赴港推廣　花蓮直航香港開創國際觀光新局

▲▼花蓮,香港,徐榛蔚,傅崐萁,直航,觀光。（圖／業者提供）

▲花蓮縣政府昨（9）日在香港千禧新世界酒店舉辦「療癒山海‧花蓮好近」旅遊推廣會，現場政商雲集。

生活中心／綜合報導

花蓮縣政府攜手香港快運航空促成「香港—花蓮」直航12月12日啟動，花蓮縣政府昨（9）日在香港千禧新世界酒店舉辦「療癒山海‧花蓮好近」旅遊推廣會，由縣長徐榛蔚率領縣府團隊及花蓮旅遊業者，介紹花蓮新興觀光景點及創新的旅遊體驗，並為香港遊客推出多項旅遊優惠方案，更攜手香港8家旅行社簽署合作備忘錄，國民黨立法院黨團總召傅崐萁及港花旅遊業界共同見證，開創國際觀光合作新局。

「1212香花航線-花香處處飄！」花蓮縣長徐榛蔚表示，此次直航的啟動對於花蓮和香港來說，意義重大，尤其是在0403震災後，花蓮展現災後重生的堅強韌性。感謝議員們和旅行業者等眾人與花蓮縣政府合作，共同努力促成，也要特別感謝前縣長傅崐萁委員開啟香港花蓮航線的先機，當時每天皆有航班且搭乘率更在95%以上。今年「香港—花蓮」直航12月12日啟動，每周4班次，歡迎大家來到花蓮上山下海，大口深呼吸，療癒身心靈！

香港立法會議員姚柏良提到，台灣一直都是香港旅遊界重要的、互為客源的地方，12月12日開啟航班，香港旅遊業界非常高興迎來這個消息，也很歡迎來自花蓮的旅客到香港遊玩。台灣及香港的旅遊業者交流頻繁，也努力地推廣雙邊旅遊市場，希望透過這次推薦會，能更加拉近香港跟花蓮的距離，也讓旅客的互訪更加密切頻繁。姚議員也特別感謝徐縣長和傅委員的邀請 ，更表示明年三月會來訪花蓮！

國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，香港是東西方文化交流的薈萃之地，有美食也有美景，很高興12月12日香港首航花蓮，將促進香港與花蓮民眾旅遊。花蓮是台灣面積最大的縣市，族群融合，也是文人雅士聚集的地方，在這裡生活沒有壓力、空氣清新、步調輕鬆，如果大家需要休息充電的時候，歡迎到花蓮來，從3000里的高山到到海邊只要短短30分鐘，歡迎香港的好朋友，有機會能夠到花蓮來走走。

香港旅遊業議會主席徐王美倫，代表產業界表示高興也歡迎花蓮香港有直航的班機，一切走來不容易，感謝徐縣長、傅委員、花蓮縣政府團隊及花蓮旅遊產業界各方的努力，疫情後轉型為創新深度旅遊，相信花蓮絕對是最適合的地方，期待大家共同推廣兩邊的旅遊。

百勝旅運董事長蔡百泰提到，香港的旅遊一定要有品質，因為旅遊的目的，是當地的美食和美景，深度旅遊相當重要，期盼能深化雙方城市觀光領域的合作與文化交流，促進花蓮與香港間的頻繁往來。

花蓮縣政府觀光處長余明勳指出，香港快運開啟了國際遊客中轉香港赴第三地的旅遊模式，也提供香港及國際遊客穩定、便捷又實惠的交通方式直達花蓮。花蓮以得天獨厚的自然與文化資源，結合直航的便利性，不僅將吸引更多國際旅客，促進花蓮最重要的觀光產業復甦，也將躍升為全球旅遊市場的焦點，進而開創花蓮與香港兩地友好合作的新篇章。

推廣會現場更進一步宣佈以「5大旅遊好禮」、「5大特色活動」及「5大主題旅遊」以迎接香港遊客，讓大家到花蓮享受優惠又便利的旅程，在療癒的山海之間體驗豐富的溫泉、自行車、高爾夫旅遊、原住民文化體驗活動，以及多元的大型觀光活動。另外與8家旅行社合作備忘錄的簽署，透過在香港的觀光行銷及團體旅遊推動，結合專屬優惠與特色行程，將有效吸引更多香港旅客至花蓮。

花蓮縣政府特別推出超值「5大旅遊好禮」，讓香港遊客以優惠價格享受豐富完整的旅遊體驗，包含「花蓮好好買」提供搭乘香港快運的香港遊客新臺幣$1000元農特產及夜市消費券、「花蓮好好逛」提供14條旅遊巴士路線及優惠、「花蓮好好玩」Klook及KKday花蓮體驗商品50%折扣、「花蓮好好住」於花蓮住宿達5天，即可參加「五月天來花蓮、玩花蓮5個月」活動抽1個月Long Stay，以及「花蓮好好遊」團體旅遊住花蓮獎勵5萬元等，搭乘12月12日首航的民眾更可獲得首航限定好禮。

此外，縣府同步介紹即將登場的12/21-12/25「花蓮幸福聖誕城」、12/31-1/1「太平洋觀光節跨年演唱會」、1/17-2/16「花蓮太平洋燈會」、1/18-19五月天「一路向東」演唱會，以及常態演出的阿美族樂舞定目劇「汎札萊･花蓮」等5大特色活動，結合全年無休的文化與節慶體驗，帶給旅客全方位的感官享受。

縣府亦推出「花東縱谷193朝聖之道」、「台11線蔚藍海岸」、「兩泉騎美」溫泉自行車旅遊、部落文化探索、零碳旅遊及高爾夫旅遊等5大主題旅遊行程，滿足不同族群的需求，深化旅遊體驗，全面展現花蓮作為國際旅遊目的地的無限魅力。

此次推廣會特別設置24家花蓮旅遊業者攤位，包括知名住宿、景點及原住民體驗、水上活動、高爾夫球旅遊與零碳旅遊等業者，以及花蓮的觀光業、旅館業、民宿業、導遊領隊、旅行業等公協會，提供豐富多樣的旅遊選擇及服務，吸引眾多香港業者洽談合作，現場氣氛熱絡。

現場政商雲集，與會貴賓包括香港快運航空總經理黃柏燊、香港立法會議員姚柏良太平紳士、香港西貢區議會林俊嘉議員、陳繼偉議員、香港旅遊業議會主席徐王美倫、香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊、香港旅遊專業聯盟主席羅啟邦、港澳台灣同鄉會顧問會長張佐民、港台旅行社同業商會理事黃岸濤、百勝旅運有限公司董事長蔡百泰、台北經濟文化辦事處資深專案主任梁榮光及李翠萍、臺灣觀光協會香港辦事處代理主任陳冠竹等人。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」！　老闆：不是家長吃爽的地方
日本「蘋果病」大爆發！　疾管署曝國內監測情況
劉正富被控打死人纏訟20年！　逆轉判無罪
台中人嗨翻！盧秀燕：將蓋超級大巨蛋、可容納3-4萬人
遭騙1200萬母女雙屍　鄰曝：死者10天沒上班
快訊／鄭宗哲登記結婚了！美女妻曝光
周杰倫RAP哥小姨子發聲挺：就是運氣好被cue到！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護民眾居家安全　南消七大隊辦複合式老舊建物踏勘救災機器人操作訓練

可愛的柴犬迷途　南警熱心步行協助找到飼主平安返家

台彩威力盃少棒賽落幕！台東1分險勝桃園奪冠　抱走百萬獎金

徐榛蔚攜手傅崐萁赴港推廣　花蓮直航香港開創國際觀光新局

假檢警行騙對象50歲以上居多　枋寮分局長與警廣宣導打詐騙

魚池鄉首間失能失智日照中心揭牌　每年可服務1.56萬人次

屏東9旬翁深夜內埔街頭徘徊　警帶返所供茶飲聯絡家屬帶回

中壢高商全國高中商業技藝競賽全員鍍金　勇奪四座金手獎

桃園凍卵營養補助金編列1000萬元　市議員林政賢：執行僅286萬

「2024 IMC DAY」競賽　元智學子勇奪銀銅雙獎

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

守護民眾居家安全　南消七大隊辦複合式老舊建物踏勘救災機器人操作訓練

可愛的柴犬迷途　南警熱心步行協助找到飼主平安返家

台彩威力盃少棒賽落幕！台東1分險勝桃園奪冠　抱走百萬獎金

徐榛蔚攜手傅崐萁赴港推廣　花蓮直航香港開創國際觀光新局

假檢警行騙對象50歲以上居多　枋寮分局長與警廣宣導打詐騙

魚池鄉首間失能失智日照中心揭牌　每年可服務1.56萬人次

屏東9旬翁深夜內埔街頭徘徊　警帶返所供茶飲聯絡家屬帶回

中壢高商全國高中商業技藝競賽全員鍍金　勇奪四座金手獎

桃園凍卵營養補助金編列1000萬元　市議員林政賢：執行僅286萬

「2024 IMC DAY」競賽　元智學子勇奪銀銅雙獎

聯結車載「神秘高科技機具」卡快速道路橋下　超慘畫面曝光

「6問題中1」你可能就是被霸凌了！　醫教你如何應對

藍營喊修戒嚴法　蔡易餘看條文批陷阱題：根本沒補到任何漏洞

為何被騙「錢拿不回來」？律師揭1關鍵：當下就要「立刻」報警

陳玉珍「百萬佛像」質詢司法院長被提名人　質疑張文貞學術著作被打臉

「吃飯太快」恐害罹脂肪肝！　醫教5招大降風險

守護民眾居家安全　南消七大隊辦複合式老舊建物踏勘救災機器人操作訓練

《棒棒堂》ECHO老婆「催生2天才生」！崩潰痛哭：所有劇本都不一樣了

中國救市！租賃三雄連袂反彈　中租-KY漲逾半根

尹錫悅下台時間點出爐！　南韓執政黨：最快明年5月「總統大選」

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

地方熱門新聞

20人親友團小琉球旅遊　用餐後7人就醫

台中將蓋大巨蛋！盧秀燕曝喜訊

新北3快速公車試辦不停靠「高公局站」

台東大學與台東馬偕簽署護理學系合作協議

2025台中十大伴手禮出爐　特色甜點、文創好物全入列

新住民參觀總統府　覺得很珍貴　

桃園凍卵營養補助金編列1000萬元　執行僅286萬

黃敬平批桃4區　日照服務涵蓋率僅三成

桃園發布宇宙版吉祥物　網友喊真香

2024台南藝術節「新古典室內樂團」壓軸演出

壢商全國高中商業技藝競賽　奪四座金手獎

「嘉義市國際管樂節」金獎陣容曝光

雲林監獄獲廉政界奧斯卡「透明晶質獎」肯定

「2024 IMC DAY」競賽　元智學子勇奪銀銅雙獎

更多熱門

相關新聞

全台首創「花蓮縣災難醫療隊」DMAT數位升級

全台首創「花蓮縣災難醫療隊」DMAT數位升級

花蓮縣長徐榛蔚12/8參與花蓮慈濟醫院團隊於台灣醫療科技展的「iDMAT挺花蓮(TEAM HUALIEN)：智慧串接生命之練」成果記者會，花蓮慈濟醫院與花蓮縣災難醫療隊（DMAT）今年升級全台第一支全面資訊化的災難醫療隊（iDMAT）。

王金平提兩岸和平倡議新論述　綠營：如香港和平？還是新疆西藏？

王金平提兩岸和平倡議新論述　綠營：如香港和平？還是新疆西藏？

花蓮自由行大獎出爐　台中幸運得主抱回特斯拉

花蓮自由行大獎出爐　台中幸運得主抱回特斯拉

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　柯建銘開轟：把自己當台北王？

傅崐萁爆粗口飆罵議事人員、綠委　柯建銘開轟：把自己當台北王？

最愛來台5大國家曝「歐美旅客增」　陳世凱拋明年3大觀光策略

最愛來台5大國家曝「歐美旅客增」　陳世凱拋明年3大觀光策略

關鍵字：

花蓮香港徐榛蔚傅崐萁直航觀光

讀者迴響

熱門新聞

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

2波變天更強冷氣團降10°C！一天比一天冷

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

三陽怒退汽車公會真實導火線曝光

小優、鮪魚傳友誼翻船！感情好到買同一建案當鄰居

民眾黨自爆「柯盧合」　貪污案重要破口竟被柯文哲忘記

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

父親意外去世！大婚之日「1奇景」讓新娘爆哭

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面