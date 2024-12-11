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中寮縣道139線改裝車有夠吵　草屯警分局口袋戰術攔查

▲草屯警分局於中寮鄉實施「口袋戰術」攔查，遏止危險駕車與噪音。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯警分局於中寮鄉實施「口袋戰術」攔查，遏止危險駕車與噪音。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

中寮鄉縣道139線路段是通往集集鎮、日月潭的重要道路，深夜常有成群結隊車輛經過，部分改裝車輛造成的噪音影響居民生活甚鉅；草屯警分局6日起兩天晚間特別採取「口袋戰術」，總計取締行使偽造特種文書罪1件、使用偽造號牌行駛 1張、通知環保驗車2件，以遏止酒後駕車、危險駕駛及噪音超標違規。

草屯分局指出，口袋戰術意謂發現成群疑似改裝車輛經過，便將其包夾攔查，這次，「防制危險駕車暨取締改裝噪音車」專案勤務於晚間22時至凌晨2時在中寮鄉永平路執行，實施封閉道路；8日凌晨1時許即發現7部車輛成群經過，立即以巡邏車攔阻去向、前後包圍。

▲草屯警分局於中寮鄉實施「口袋戰術」攔查，遏止危險駕車與噪音。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局表示，經詳細檢查，發現其中一部車輛懸掛偽造車牌、涉嫌行使偽造特種文書罪，依法通知車主到案說明並函送南投地方檢察署偵辦，另因駕駛者非車主，警方亦依據使用偽造號牌行駛予以開罰，另針對2部疑似改裝排氣管之車輛通知環保驗車。

分局長劉千祥說，分局將針對全線交通觀光咽喉位置的中寮鄉持續編排相關勤務，除了不定期專案取締，於平日夜間及深夜時段，並責成中寮分駐所派遣警力，加強取締、防制危險駕車和非法改裝行為，全力維護鄉親交通安全與居住安寧。

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