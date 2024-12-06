香港深灣道船廠大火！黑煙掩蓋天空

文／香港01

香港仔發生船廠大火。今日（6日）下午4時11分，深灣道17至20號一間船廠起火，火勢猛烈，黑煙席捲半空，驚動多人報案。消防趕抵動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救，下午4時45分將火警升為三級；初步未有接獲傷亡報告，附近部份人需要疏散。

現場片段可見，火勢極度猛烈，傳出多響爆炸聲，有人站於船廠外，遭濃煙籠罩，有人喝令：「走呀！」亦有人受驚哽咽。

▼起火點冒出大量黑煙。（圖／翻攝南區之友，島隅之情FB）



▼黑煙朝著一旁的大樓飄去。（圖／翻攝香港突發事故報料區）

