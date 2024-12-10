傳因中共軍事脅迫「陸委會擬停雙城論壇」　北市府：越困難越該交流

▲台北市長蔣萬安（右）於2023年8月赴陸，參加由上海方主辦的雙城論壇，圖為上海市長龔正（左）。（圖／記者趙禕攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇預計17日正式登場，16日由上海市副市長華源率隊抵台北參訪；由於北市府送交陸委會審查的上海訪團名單預計近期出爐，10日晚間傳出，陸委會恐因中共軍事威脅，不排除喊卡雙城論壇。對此，台北市政府發言人殷瑋表示，越困難的時候就越應該交流。

台北上海雙城論壇自2010年舉辦至今從未中斷，中間歷經過藍白3任台北市長郝龍斌、柯文哲、蔣萬安，而蔣萬安更於去年風光到上海參加論壇，受到熱情的歡迎，還跟上海市長龔正大玩自拍。

今年輪到台北市主辦雙城論壇，台北市政府日前宣布，將持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則，以及「雙城好、兩岸好」的願景，與上海市進行城市交流，雙方經過溝通，決定今年12月17日舉辦「2024台北上海城市論壇」，而上海方預計由副市長華源16日率隊抵台。

此次雙城論壇主題訂為「智慧治理，永續未來」，三個分論壇的規劃分別是探討人本智慧和友好便捷交通環境的「友善交通分論壇」、探討兩市水利建設及污水處理的「河川治理分論壇」，以及從文化觀點開展「老建築、新視野」的「人文城市分論壇」；雙方也預計簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

但就在雙城論壇舉辦的前一週，由於上海訪團名單仍待陸委會審查，因此10日晚間突然傳出，陸委會將於11日說明政府的基本立場，若中共持續對台進行軍事脅迫，我方不排除喊停雙城。

對此，台北市政府發言人殷瑋10日晚間回應，越困難的時候就越應該交流，雙城論壇是現在兩岸之間難能可貴的官方對話平台，希望這樣的一個對話機制，能夠持續促進兩岸之間的城市交流。