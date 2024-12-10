幕後／共軍大量盤踞第一島鏈部署圖看這裡　已佈陣70天！破90船艦

▲中共在第一島鏈軍事行動示意圖，不只是針對台海，而是盤踞在東海、南海與台海整個島鏈。（示意圖／非實際部署數量與精確位置／記者陶本和製圖）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍近日在「未宣布」軍演的狀況下，仍大量調動機艦；我國防部10日證實，直言共軍數量「數字非常驚人」，散佈位置超過台灣往東，在第一島鏈與第二島鏈間。對此，我國安高層表示，這是96年以來最大規模海上軍事行動，參加單位中國北部、東部、南部戰區，超過90艘，且部署時間應長達已70天之久。

國安高層表示，中共船艦不是只有在台海周邊行動，而是散佈在東海、南海等第一島鏈區域；在數量上，海軍船艦約莫60艘，而海警船約有30艘左右。

國安高層指出，這是96年台海危機以來，最大規模的海上軍事行動，參加單位包括中國北部、東部、南部戰區，總體超過90艘各種建制的船艦，其中也包括海警船。

國安高層表示，中共這樣規模的部署，前後應該有70天時間；因此，總統賴清德出訪只是藉口，台灣只是理由，真正目的基本上就是創造島鏈內要為他（指中共）所控制，趕在美國新舊政權交接期做出戰略威嚇跟態勢。

國安高層指出，綜合過去幾天行為，中國跟俄羅斯合作，做聯合行動之外，也模擬攻擊船團，飛機模擬攻擊水面艦或地面目標；另外，這次海警船2901也有出現，主要有兩個理由，最近的海象很差，小噸位的船會很辛苦，而大噸位的船出來，主要演練攔檢航運等干擾。因此，總體來說，海軍是負責攻擊船團，而海警船是負責干擾封鎖航線的演練。

至於為何中國沒有宣布演習，這位高層人士認為，有4個原因，讓中國這次的軍事行動變成是一個「開不了口的演習」。第一，國安人士表示，這必須是70天的部署，顯然與賴清德出訪無關，講台灣也只是理由，主要是對付明年1月20日以前，美國總統就職前要做一些動作，衝著區域各方，不然不需要在東海、南海部署成這樣。

國安人士說，如果真的只是針對台灣，那只需要把平常的戰備警巡稍作調整，套上新的名稱就可以，但遲遲沒有名稱，一定有開不了口的原因；主要目的是要對美國畫線，加上敘利亞情勢變化，這時候要出現史上規模最大海上行動，這中間會是第一個開不了口的理由。

第二部分，國安人士說，12月是中國對台統戰的最高峰，從昨天開始的兩岸企業家峰會，要重建中國紅色供應鏈，以及吸引台商回去中國投資，以解決中國經濟問題，明天也要召開中國經濟工作會議，下個禮拜雙城論壇的團也要來台了。

因此，國安人士表示，今年底清盤前，最重要兩個統戰活動，會被涵蓋在軍事威脅下，形塑想要交流，但是到底是想交流還是假的善意，到底是兩手策略，還是一手軟一手硬，但整體看起來，它很難宣布，到底是軍演還是不是軍演。

第三部分，國安人士說，從時間軸研判，中國最佳啟動軍演的時間點，一定是落在反應台灣的元首出訪，上個禮拜五（6日）晚上、禮拜六（8日）早上或禮拜天（9日），但偏偏這三天的天氣特別不好，但是離開這三天，又離出訪這件事越來越遠，越來越不是理由，卻同時又離企業家峰會跟雙城論壇越來越近，這是第三個不好開口軍演的原因。

第四個則是2024年11月，因涉嫌嚴重違紀「停職檢查」的中共解放軍海軍上將苗華。國安高層認為，這次軍內清洗，從火箭軍到裝備部，開始進入海軍，以中國過去經驗來說，每次有類似事情，就是讓官兵在外面演訓，不要回營區裡想東想西，「作為海軍寧願放官兵在海上搖，也不要在陸地上軍心搖」。