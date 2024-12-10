中共盤踞第一島鏈封控　民眾黨譴責「破壞區域和平」：台海非中國內海

▲民眾黨。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德上周結束南太平洋友邦訪問，中共在「未宣布」軍演的狀況下大量調動機艦，我國防部10日證實，解放軍海軍兵力在西太平洋跟台灣周圍有明顯態勢，不僅對台嘗試全面封控，也企圖達到區域拒止外軍。對此，民眾黨表達強烈譴責，控中共此舉已破壞區域和平，對國際秩序構成嚴重威脅，呼籲政府應提升自主防衛能力，也喊話國際社會共同捍衛亞太區域和平與安全。

民眾黨下午發表聲明表示，有關中國共機艦升高台海周邊軍事規模，試圖對台進行全面封控，包圍第一島鏈並增加軍事壓力，民眾黨強烈譴責中共破壞區域穩定的行為，並重申台海絕非中國內海，中共此舉已破壞區域和平，對國際秩序構成嚴重威脅。

民眾黨批評，共軍在今年不斷對台進行軍事侵擾，一次又一次的擴大範圍，近期更宣布在福建、浙江以東空域開設七處空域保留區，包含東、北、南部戰區船艦陸續進入台海週邊及西太平洋地區，已明顯展開大規模軍事行動，為區域投入不安風險及變數。

民眾黨重申，台灣身處在第一島鏈的關鍵角色，絕對會和世界民主夥伴站在一起，共同維繫台海及區域的和平穩定發展；中共文攻武嚇威脅台灣，不僅會削弱兩岸間的互信，更損害兩岸人民的福祉，民眾黨呼籲政府應提升我國自主防衛能力，持續為捍衛國人安全而努力，也呼籲國際社會共同捍衛亞太區域和平與安全。