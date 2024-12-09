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邀陸生團來台綠轟「自我矮化」　馬辦：自己做不到還不准別人做

▲▼ 賴士葆 羅智強 徐巧芯等立委與馬英九基金會蕭旭岑執行長 召開 請民進黨政府高抬貴手 不要對兩岸交流戒嚴 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨今（9日）召開記者會痛批，近日陸生團來台稱「中國台北」，與此同時中共軍機擾台力道更是不減反增，但台北市長蔣萬安仍執意舉辦「雙城論壇」，國民黨是在自我矮化。馬英九基金會執行長蕭旭岑回擊，矮化台灣的是民進黨，集體霸凌大陸女學生，把正常的交流都當成統戰，一點台灣的自信與格局都沒有，民進黨發言人睜眼說瞎話，用假訊息認知作戰，讓人深深不齒。

蕭旭岑表示，蔣萬安市長排除萬難推動雙城論壇，保持兩岸重要的官方對話管道，值得肯定，民進黨卻公然要求停辦，根本是不希望兩岸交流。自己做不到，還不准別人做，無能處理兩岸關係，完全不顧台灣人利益。

蕭旭岑批，已經有無數人指出，所謂「盤絲洞」根本是訂閱數不到200人的大陸網民個人言論，民進黨發言人還有臉扯謊，說是「中國媒體」，和作家顏擇雅一樣，只顧認知作戰，二次傷害中山女中同學的感受，惡意誤導學生家長恐慌，只為了打擊兩岸交流，有這樣的執政黨，台灣還需要敵人嗎？

蕭旭岑認為，陸生團過程中，激化對立的都是民進黨政客、文人與側翼，從集體霸凌女學生，到砲製假訊息誤導國人，居然還有臉指責努力推動交流的民間單位，讓人不屑與不齒。

蕭旭岑說，這陣子各地湧現支持兩岸交流的力量，這才是台灣真正的主流民意，陸生台訪台9天百業，所到之處都是自發性民眾夾道歡迎，就是渴望兩岸交流的民意展現。民進黨再多的打壓、霸凌或抹紅，都無法抹殺絕大多數希望兩岸交流的台灣人民的真正心聲。

 

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