快訊／中共已包圍東部！封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

▲國防部情次室次長謝日升中將出席例行記者會。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德上周甫完成南太平洋友邦訪問，期間也依慣例過境美國夏威夷與關島；同時，美國也正在政權的交接期。中共在「未宣布」軍演的狀況下，仍大量調動機艦。對此，我國防部10日證實，解放軍海軍兵力在西太平洋跟台灣周圍有明顯態勢，不僅對台嘗試全面封控，也企圖達到區域拒止外軍；而船艦數量上，軍方未正面回應是否突破90艘共艦，但直言「數字非常驚人」，散佈位置超過台灣往東，在第一島鏈與第二島鏈間，想傳達「台海內水化」。

針對外媒所稱，中共雖然沒有宣布軍演，但在台海周邊的軍事規模更勝於前幾次聯合利劍A與B軍演，而且船艦數量超過90艘。對此，情次室次長謝日升中將在10日國防部例行記者會上受訪表示，外媒所講的的確嚴密關注，這的確是外國其他關切中共解放軍的國家所掌握的，觀察基本上是一致的，規模比以往歷次軍演大，近期活動的確不僅只對台灣造成軍事壓迫，還有解放軍海軍兵力，在西太平洋跟台灣周圍有明顯態勢，周邊海軍船艦頻次也變多。

謝日升表示，共軍的動作不僅針對台灣嘗試全面封控，也藉由兵力向外延伸，企圖達到區域拒止（指外軍）的目的。他表示，相信大家也應該非常容易理解，針對的對象不是只針對台灣，威脅也不是只有台灣。

謝日升說，這次沒有像過去從事實彈活動，「目前為止是沒有」。他表示，從中共劃設的空域保留區，刻意避開國際航路，從上海一路到福建西南邊，總長大概1000公里，當然有意圖，延伸到第一島鏈跟西太平洋以東，想要展現的意涵，「我們主要防範的是中共由訓轉演、由演轉戰」。

謝日升強調，目前沒有接獲到官方或解放軍宣告軍演，都在常態性訓練狀態，但常態性訓練下可以動用這麼大規模兵力跟範圍，做這樣的訓練，這對周遭國家可能帶來影響跟衝擊。

至於船艦的數量，謝日升並未否認外媒所稱超過90艘艦艇，他僅表示，這數字不是只有台灣所掌握，包括日本等周邊國家共同掌握的，數字值得關切外，還有行動背後對周遭的不安與關切；他強調，數字牽涉到區域其他國家，不方便一一說明，不過數字的確非常驚人，他們散佈的位置超過了台灣往東，第一島鏈跟第二島鏈之間，意圖不言而語。

謝日升說，目前為止中共不叫「軍演」，過去宣布軍演時，各種媒體的輿論或運用，都是既定模式，目前為止這些都沒有。

謝日升指出，實際上看到的，實際上已經做的，在西太平洋，幾個戰區海軍兵力已經形成具有規模的拒止外軍的兵力，兵力靠近台灣範圍，理論上有足夠兵力應對造成可能狀況；他說，昨天開始在東部海域東南附近，東面有一道解放軍，想要傳達「台海內水化」，對此，「台海議題要自己處理」。