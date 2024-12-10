偽造車牌及農用車輛勿上路　台東警：違規車輛被銷毀

▲違規車輛被銷毀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局日前配合台東監理站，完成113年度轄內20餘輛違規沒入汽、機車銷毀作業。執行過程中，分局派員到場逐一核對每輛違規車輛之勘查紀錄，確認車輛類別、廢牌、顏色、號牌號碼、引擎號碼、車身號碼及車輛特徵後，再由監理站委託之報廢回收廠重型機具進行分解銷毀。

成功分局表示，大多數的違規車輛皆為無牌或偽(變)造車牌車輛、農用機具(拼裝車)及報廢車等。呼籲用路人駕駛車輛一定要依規定申請牌照再上路，對於農用車輛(拼裝車)一律禁止在道路上行駛，否則一經查獲依據《交通部公路總局沒入車輛或物品移送保管處理辦法》將面臨沒入、銷毀等不利處分。

配合交通部研擬修法，未來使用偽（變）造車牌將面臨更嚴厲處罰，包括當場移置保管並沒入銷毀針對懸掛假車牌的車輛，而罰則目前是3600元以上至1萬800元以下罰鍰。修法後，最高罰鍰提高至3萬6000元，提高罰鍰加重逾3倍，且車主及駕駛人都將依最高額度處罰。

此外，因應微型電動二輪車管理新制，未依法領用牌照者將依《道路交通管理處罰條例》第71-1條規定，面臨新台幣1200元至3600元的罰鍰，並將車輛移置保管；若是未經型式審驗合格(未經財團法人車輛安全審驗中心審驗合格)，則會被沒入。此外，該條例第73條第2項及第3項亦明確規範微電車酒駕罰則，酒駕罰鍰範圍為1200元至2400元，拒測者則罰4800元。也請用路人特別注意。

成功分局分局長龔士哲特別針對轄區從事務農工作的居民表示，考量到農民使用農用機具的需求，但為維護交通安全，提醒農民朋友切勿駕駛未掛牌農用機具上路，以免遭沒入銷毀。若需運送農用機具，應使用合法掛牌的載具進行拖吊運輸。分局將持續加強取締違規車輛，以維護用路人安全。