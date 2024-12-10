一句「親愛的」沖昏頭！屏東男衝郵局匯款　東港警急阻詐

▲東港警分局東濱派出所警員程崇育、劉昆鑫成功阻止蘇男被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮52歲蘇姓男子在通訊軟體認識1名女子，愛上對方，經由對方介紹再與另一名暱稱Ann之女子加為好友，並以辦理網路會員卡為由，要他匯款1萬1000元到指定戶頭，行員發覺有異連絡東港警分局員警到場，成功勸阻他被騙。

東港警分局東濱派出所警員程崇育、劉昆鑫於近日接獲轄內郵局行員通報，稱有民眾疑似遭到詐騙，程、劉2員獲報後立即趕赴現場了解。

蘇姓男子表示，日前在通訊軟體LINE上與一名陌生女子結識，因談話多日而產生情愫，該女子便要求蘇男協助辦理網路會員卡，並在該女子介紹下與另一名暱稱Ann之女子加為好友，事後蘇男聽從對方指示前往郵局欲匯款新臺幣11000元至指定帳戶以辦理網路會員卡。

程、劉2員檢視蘇男之對話紀錄，發現對方皆是用簡體字回應，且不斷稱蘇男為親愛的以博取其信任，程、劉2員現場便向告知蘇男這是愛情詐騙之一貫手法，在行員及員警的協力勸阻下，他始知遭詐而放棄匯款念頭，成功阻詐。

東港警分局長高志正在此呼籲，在犯罪類型當中，網購詐欺、投資詐欺、假愛情交友詐欺皆屬常見的詐騙手法，提醒民眾若遇上類似狀況應先冷靜思考，並撥打165反詐騙專線小心查證，避免成為詐欺之受害者。