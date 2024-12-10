母女遇詐「卻遭警嘲諷」！　分局長曝：案發第一時間已向家屬道歉

▲內湖母女遇詐雙亡案件，內湖分局長蕭惠珠出面說明。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市內湖區一對母女因誤信詐騙集團的投資話術，將存款、房屋抵押來的現金，陸續以匯款、面交的方式交付車手1200萬元現金，而甯姓母親4日前往派出所報案，不料，卻遭承辦的劉姓員警冷嘲熱諷「原來妳還活著」，母女倆悲憤交加走上絕路，並在遺書中提及此事。對此，內湖分局長蕭惠珠稱，已在案發第一時間向家屬道歉。

回顧整起事發經過，甯女與曾姓女兒7月19日在臉書上見到「假理財網紅柴鼠兄弟」的廣告，隨後加入LINE群參與投資，7月27日開始陸陸續續10多次以匯款、面交的方式交付1200萬元現金給理專，之後卻突然遭對方封鎖，母女倆這才驚覺受騙，4日趕緊赴派出所報案。

不料，承辦的劉姓員警6日致電要約第二次筆錄時間時，因5度撥打電話無人接聽，第6通時嘴碎念了一句「不會已經自殺了吧」，這句剛好被接起電話的甯女聽見，他聽到電話接通後，還補了一句「喔！原來妳還活著」，讓甯女母女大受打擊走上絕路。

▲內湖母女雙屍命案，詐團黃姓車手到案。（圖／記者黃彥傑攝）

曾姓女兒尋短前寫下，「想向警方求助，沒想到卻是這樣被嘲諷，難怪這年頭很多人想自殺，呵呵呵，那我們就死給你看」，一字一句透露出對劉姓員警的失望。而甯女的兒子8日下午返家時，才驚覺媽媽、姊姊雙雙陳屍家中，全案因此曝光。

因母女倆留下的文字提及遭警方嘲諷一事，警方回溯電話錄音才發現，劉姓員警對報案民眾的不當言行，召開考績會決議後，核予劉員記一大過懲處並調整至警備隊，港墘派出所所長監督不周記過一次，分局長自請處分。

內湖分局長蕭惠珠10日出面說明案情時表示，「案發的第一時間，本人率偵查隊長，與港墘所所長向被害人家屬說明致歉，事後也會持續關懷被害人。」

▲詐團楊姓車手到案。（圖／記者張君豪翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995