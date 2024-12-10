鸚鵡話太多鄰居快瘋了！警開罰2千　他打官司慘被法官打臉

▲屏東民眾飼養鸚鵡太吵擾鄰，結果挨罰。（圖／免費圖庫PIXABAY，非本案鸚鵡）



記者陳崑福／屏東報導

屏東鄭姓男子在住家飼養多隻鸚鵡，且經常不定時鳴叫、製造噪音，嚴重影響住戶安寧，因此遭到多名鄰居檢舉，警方獲報到場處理，查訪周遭鄰居，確有其事，依社會秩序維護法裁罰他新台幣2000元罰鍰。他認為鸚鵡並沒有持續製造噪，且已加強隔音設備等，要求撤銷原處分。屏東地院法官審酌後，認為原處分於法並無不合，駁回他的請求。不得抗告。

屏東警分局今(10)日對此做說明，指本分局於113年8月接獲民眾檢舉，屏東市信義路段有住戶飼養的鸚鵡頻繁發出叫聲，影響日常生活。

▲屏東警分局偵查隊副隊長李鑑勳對鸚鵡叫聲妨礙安寧開罰做說明 。（圖／記者陳崑福翻攝）

經員警實地訪查，並查訪周邊鄰居，認定該鸚鵡的叫聲確實影響一般民眾日常生活，已達妨礙安寧之程度，遂依社會秩序維護法第72條第3款製造噪音妨害公眾安寧者裁罰新臺幣2000元。

本分局提醒，於公眾場合或私人領域皆請隨時注意音量、減少製造噪音或加強隔音措施以維護公共秩序及社區安寧。

而屏東縣政府環保局表示，依據噪音管制標準第9條實施低頻噪音噪音管制，適用對象：工廠、娛樂場所、營業場所、營建工程及其他經主管機關公告之場所、工程及設施。並不包括動物叫聲，惟動物叫聲，對製造不持續性、不易測並有妨礙他人生活安寧者，由警察機關依法處理。