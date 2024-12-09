彰化女學生過馬路遭機車撞飛！奇蹟站立一臉茫然　驚悚影片曝

記者唐詠絮／彰化報導

埔鹽鄉彰水路1段曾發生校車為了禮讓救護車，煞車不及追撞前車的意外事故，6日又發生2名16歲學生正穿越斑馬線，一輛機車將其中1名女學生撞飛，騎士連人帶車摔倒在路旁，所幸該女同學只有擦挫傷，機車騎士擦傷，救護車到場後將2人包紮送醫。詳細肇事責任待警方釐清。

▲女學生穿越斑馬線遭機車迎面撞飛。（圖／民眾提供）

▲女學生穿越埔鹽鄉彰水路斑馬線遭機車撞飛。（圖／民眾提供）

該起事件發生於6日下午5點多，埔鹽鄉彰水路一段，一個無號誌路口，從影像畫面中可以看到彰水路正逢下班車潮，來往車輛相當多，當時有2名背著後背包的學生趁沒車時穿越斑馬線，在通過中央分隔島時，2輛自小客車見狀立即禮讓通行。

此時2學生腳步加快，眼看就快要走到對向了，突然一輛機車急駛而來，迎面將其中一名女學生撞飛，而機車騎士也因重心不穩人車倒地，但女學生遭撞飛後迅速站起，似乎還不清楚發生了什麼事，並望向倒地的騎士，身上只有擦挫傷，騎士則是擦傷，2人皆送往醫院救治觀察，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

由於該路口曾經發生校車為了禮讓救護車，煞車不及追撞前車，如今又發生機車車速過快撞上過馬路的16歲女學生，讓當地居民憂心忡忡，警方提醒用路人，行經路口時務 必減速慢行。

▲校車禮讓救護車追撞。（資料圖／民眾提供）