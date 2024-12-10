傳民進黨派「堅瑤苗」戰北市　洪孟楷稱煙霧彈：誰對上蔣萬安都是輸

▲民進黨傳出可能參選台北市人選，「堅瑤苗」三人。（合成圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，9日傳出民進黨可能在台北市長選戰，聯手社民黨北市議員苗博雅，而民進黨立委王世堅和吳思瑤也被點名為可能人選。對此，國民黨立委洪孟楷今（10日）表示，這三人都只是煙霧彈，現在民進黨提任何人對上蔣萬安都是死路一條，沒辦法獲勝，但選舉還有兩年時間，民進黨又不能讓蔣萬安一枝獨秀，只能提出幾個可能人選，但都言之過早，還要看後續民進黨是否有天降奇兵、賴清德屬意人選。

針對「民進黨2026台北市可能派出堅、瑤、苗三人傳聞」，洪孟楷於節目《大新聞大爆卦》表示，內行人看門道，外行人看熱鬧，民進黨2026真的會派出這三人其中之一嗎？自己覺得都只是煙霧彈。

洪孟楷表示，說穿了2個原因，第一，賴清德認為現在任何人對上蔣萬安都是死路一條，沒辦法獲勝，蔣萬安最新民調54%滿意度，綜合民調有過半數滿意度與支持度，代表蔣萬安過去兩年在台北市的建設與施政，得到大多數市民認同與喜愛，因此，現在民進黨任何人出來都一定會輸蔣萬安。

洪孟楷說，2026年九合一選舉還有兩年時間，但民進黨又不能不討論，不能讓蔣萬安一枝獨秀，因此，只能提出幾個有可能的立委或議員，但這些人真的要代表民進黨參選，都還言之過早，他們代表性還不足夠，現在討論都只是煙霧彈。

洪孟楷再說，第二，有些人認為此傳聞想讓某些人見光死、死了這條心，但會不會到最後一年，民進黨又有天降奇兵、賴清德比較屬意的人選，可能是院長級、部長級的相關資歷人選跳下來台北，都還要看民進黨後續的操作。

▼立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）