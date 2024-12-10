沈伯洋稱「藍修戒嚴法破壞國安」　他揭修法原因：到底在反對什麼

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委許宇甄認為現行《戒嚴法》漏洞大，恐出現灰色運作期，因此提案修法。民進黨立委沈伯洋批評，國民黨根本不是為了宣稱的理由，而是想讓法規修出漏洞，破壞國家安全。對此，前國民黨青年部主任陳冠安今（10日）表示，鑒於韓國亂局，倘若總統利用立院追認空窗期胡搞，無疑是對民主最大傷害，因此，許宇甄提案修法，將現有空窗期，縮短到24小時內。他強調，修法理由很簡單，民進黨到底在反對什麼？

民進黨立委沈伯洋今日受訪表示，台灣從戒嚴走到解嚴，絕對不能走回頭路，國民黨說要修戒嚴法非常可笑，上次修法就是國民黨要戒嚴的時候，所以如果國民黨今天要去動戒嚴相關法規，根本就不是為了他們宣稱的理由，而是想讓法規修出漏洞，就原來法規規定並沒有直接修正必要，現在國民黨要修戒嚴法，反而是想破壞國家安全。

對此，陳冠安表示，依據民國38年制訂的戒嚴法，總統宣告戒嚴有兩種方式，其一，戰爭或叛亂發生時，經行政院會議議決而立法院通過；其二，情勢緊急時，經行政院呈請，可直接戒嚴，但應在一個月內提交立法院追認。

陳冠安表示，鑒於韓國近期的戒嚴亂局，倘若總統能利用一個月立院追認的空窗期來胡搞，比如像尹錫悅，假外患之名抓國會議員，無疑是對民主政治的最大傷害，甚至可能透過逮捕在野黨立委，來確保執政黨在國會佔據多數席次，予以追認。

陳冠安認為，在國家處於危機狀況，戒嚴當然有必要。但在民主法治國家裡，戒嚴是否有取得國會同意，也至關重要，不只涉及到民主政治的運行，也確保戒嚴令背後的人民授權正當性。

陳冠安指出，因此無國會認可的戒嚴狀態，時程不宜太久，近期，許宇甄委員就將提案修改戒嚴法，將現有一個月空窗期，縮短到24小時內。然而，諷刺的是，沈伯洋這時竟然跳出來說，國民黨修戒嚴法是在破壞國家安全。

陳冠安說，按這樣的邏輯，沈伯洋是不是就在承認，38年蔣介石時期制定的戒嚴法，守護了國家安全？至於民進黨立委賴瑞隆聲稱台灣不會也沒有戒嚴的空間，更是諷刺。

陳冠安再說，民進黨不只到現在都還沒對聲援尹錫悅戒嚴貼文事件，進行正式道歉，更沒有對第一時間支持該則貼文的綠營人士們，進行譴責。

最後，陳冠安強調，應該縮短國會空窗期的理由其實很簡單，到底是有國會認可的戒嚴比較民主進步，還是沒有國會認可比較民主進步？民主進步黨，到底在反對什麼？