2026戰蔣萬安？苗博雅：無論掩護隊友或當「關鍵打擊」　台灣隊都要贏





▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

全台縣市首長將於12月25日就職滿2週年，象徵任期過半，外界關注民進黨將派誰角逐2026台北市長選戰，對決尋求連任的台北市長蔣萬安，而9日傳出民進黨要跟社民黨台北市議員苗博雅合作。苗博雅10日下午出面回應，此刻被點名的人，就是要被當箭靶攻擊，若自己要當此角色也沒關係，「不論是掩護隊友進攻，或自己成為打下關鍵分數的人，最重要就是台灣隊要贏」。

針對外傳民進黨內部希望2026選戰合作，由苗博雅選下一屆台北市長？苗博雅10日下午於台北市議會受訪時表示，「我覺得現在在這時間點，被拉出來、被點名的人，應該都是要準備被當箭靶、要被罵的。」現在才2024年12月，連2025年都還沒到，現階段就像是球隊，如果最終要贏球，從第一局開始，每個人就要把自己位子守好，打擊則想辦法打好。

苗博雅提及，現在沒辦法推算，到了「關鍵打擊」時，到底哪一棒會獲得上場機會，但在關鍵時刻來臨前，「很多平常該做的事情，就在自己位子上做好，我現在的位子是台北市議員，在這位子上，我的責任就是要讓台北每天都不斷進步。」

至於Threads發文仍讓人聯想對2026有興趣？苗博雅強調，「我現在是台北市議員，任期到2026年12月，無論如何，2026年一定會持續爭取為台北市服務機會。」此刻有任何點名行動，在深藍的艱困選區，就是要將人當箭靶攻擊，倘若他要當成這樣的角色也沒關係，「不管是掩護隊友進攻，或是自己成為打下關鍵分數的人，最重要就是台灣隊要贏，這是大家有的共識。」

被問到會不會變成2014年「柯文哲模式」，當時柯與民進黨合作以無黨籍參選？苗博雅酸說，如果「柯文哲模式」指的是送給財團百億元容積、兩岸一家親，那「當然絕對不可能是這種『柯文哲模式』。」但如果有人認為「柯文哲模式」是有公平公開辯論、有初選比民調，「那我覺得這不能稱為『柯文哲模式』，因為公平公開辯論，有初選比民調，並不是柯文哲獨創，而是要找出讓台北市進步、改變，可以大步向前的人。」

苗博雅指出，自己是土生土長的台北市人，在台北生活37年，從小看著台北市是全國各縣市領頭羊，一直到現在，其實台北市在歷任市長執政下，逐漸顯露出疲態和停滯，以台北人角度來說，當然是很憂心，「所以無論如何，找出真的可以讓台北大步向前的人，是我最關注的事情。」而任何選舉，其實爭取選民的認同，就是讓大家能夠接受一個公平機制，找出最強候選人跟挑戰者。

媒體追問，倘若最終是由他出線，有無信心打贏蔣萬安？苗博雅說，自己相信台北市民的眼光，重點是在城市願景與實際執行力上，應該提出能說服選民的方案，「我想蔣萬安有他的優點，例如外型高大挺拔，能夠去很多公關場合，秀出最漂亮的蔣萬安，這是他的優點沒錯。」

苗博雅稱，但在蔣萬安領導下，其實台北市有很多應該發揮的潛力，未被充分利用，「我想到了2026的時候，不管市長候選人是誰，在談論選票上能不能贏的前提，應該是在政策上要端出說服人的方案。」相信台北市民不會只看政黨顏色投票，重點是誰能說服市民，相信這個城市值得更偉大的夢想，而非踩在過去累積的基礎上，但卻逐步停滯、眼看自己競爭優勢流失，這是身為37年的台北人對台北市未來最大期盼。