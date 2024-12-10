　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026戰蔣萬安？苗博雅：無論掩護隊友或當「關鍵打擊」　台灣隊都要贏

▲▼社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者袁茵攝）

▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

全台縣市首長將於12月25日就職滿2週年，象徵任期過半，外界關注民進黨將派誰角逐2026台北市長選戰，對決尋求連任的台北市長蔣萬安，而9日傳出民進黨要跟社民黨台北市議員苗博雅合作。苗博雅10日下午出面回應，此刻被點名的人，就是要被當箭靶攻擊，若自己要當此角色也沒關係，「不論是掩護隊友進攻，或自己成為打下關鍵分數的人，最重要就是台灣隊要贏」。

針對外傳民進黨內部希望2026選戰合作，由苗博雅選下一屆台北市長？苗博雅10日下午於台北市議會受訪時表示，「我覺得現在在這時間點，被拉出來、被點名的人，應該都是要準備被當箭靶、要被罵的。」現在才2024年12月，連2025年都還沒到，現階段就像是球隊，如果最終要贏球，從第一局開始，每個人就要把自己位子守好，打擊則想辦法打好。

苗博雅提及，現在沒辦法推算，到了「關鍵打擊」時，到底哪一棒會獲得上場機會，但在關鍵時刻來臨前，「很多平常該做的事情，就在自己位子上做好，我現在的位子是台北市議員，在這位子上，我的責任就是要讓台北每天都不斷進步。」

至於Threads發文仍讓人聯想對2026有興趣？苗博雅強調，「我現在是台北市議員，任期到2026年12月，無論如何，2026年一定會持續爭取為台北市服務機會。」此刻有任何點名行動，在深藍的艱困選區，就是要將人當箭靶攻擊，倘若他要當成這樣的角色也沒關係，「不管是掩護隊友進攻，或是自己成為打下關鍵分數的人，最重要就是台灣隊要贏，這是大家有的共識。」

被問到會不會變成2014年「柯文哲模式」，當時柯與民進黨合作以無黨籍參選？苗博雅酸說，如果「柯文哲模式」指的是送給財團百億元容積、兩岸一家親，那「當然絕對不可能是這種『柯文哲模式』。」但如果有人認為「柯文哲模式」是有公平公開辯論、有初選比民調，「那我覺得這不能稱為『柯文哲模式』，因為公平公開辯論，有初選比民調，並不是柯文哲獨創，而是要找出讓台北市進步、改變，可以大步向前的人。」

苗博雅指出，自己是土生土長的台北市人，在台北生活37年，從小看著台北市是全國各縣市領頭羊，一直到現在，其實台北市在歷任市長執政下，逐漸顯露出疲態和停滯，以台北人角度來說，當然是很憂心，「所以無論如何，找出真的可以讓台北大步向前的人，是我最關注的事情。」而任何選舉，其實爭取選民的認同，就是讓大家能夠接受一個公平機制，找出最強候選人跟挑戰者。

媒體追問，倘若最終是由他出線，有無信心打贏蔣萬安？苗博雅說，自己相信台北市民的眼光，重點是在城市願景與實際執行力上，應該提出能說服選民的方案，「我想蔣萬安有他的優點，例如外型高大挺拔，能夠去很多公關場合，秀出最漂亮的蔣萬安，這是他的優點沒錯。」

苗博雅稱，但在蔣萬安領導下，其實台北市有很多應該發揮的潛力，未被充分利用，「我想到了2026的時候，不管市長候選人是誰，在談論選票上能不能贏的前提，應該是在政策上要端出說服人的方案。」相信台北市民不會只看政黨顏色投票，重點是誰能說服市民，相信這個城市值得更偉大的夢想，而非踩在過去累積的基礎上，但卻逐步停滯、眼看自己競爭優勢流失，這是身為37年的台北人對台北市未來最大期盼。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高雄工人清洗太陽能熱水器　慘被電死
以軍深入敘利亞「逼近首都」！　距大馬士革僅剩25km
快訊／清大整併中華大學！校務會議全票通過
20歲喪屍車手「詭異燦笑」　她捧80萬現金面交
謝宜容現況曝光！　身形消瘦
快訊／台中港外油輪擱淺　陸船員跳海遺體尋獲
大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘昔日宮鬥女主角分享50歲減齡愛美不受罪 　劉宥彤、蔡沁瑜攜手創業轉戰醫美

王鴻薇嗆求官　姚立明揭兩段幕後打臉：韓國瑜選市長也邀過我

史雪燕未依法放棄他國國籍！　內政部：無剝奪外配參政權

藍批追認期太長　姚立明認同修《戒嚴法》

柯建銘拄拐杖出席協商！韓國瑜感動　盼周五別再打架「太難看」

傳民進黨派「堅瑤苗」戰北市　洪孟楷稱煙霧彈：誰對上蔣萬安都是輸

2026戰蔣萬安？苗博雅：無論掩護隊友或當「關鍵打擊」　台灣隊都要贏

2大外送平台合併案延長審議　外送員工會嗆公平會應「直接否決」

紅隼8年內射擊1089發2枚故障　中科院：妥善率99.8%

被爆料藍營人士牽線「柯盧配」　盧秀燕發聲回應了

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

郭台銘昔日宮鬥女主角分享50歲減齡愛美不受罪 　劉宥彤、蔡沁瑜攜手創業轉戰醫美

王鴻薇嗆求官　姚立明揭兩段幕後打臉：韓國瑜選市長也邀過我

史雪燕未依法放棄他國國籍！　內政部：無剝奪外配參政權

藍批追認期太長　姚立明認同修《戒嚴法》

柯建銘拄拐杖出席協商！韓國瑜感動　盼周五別再打架「太難看」

傳民進黨派「堅瑤苗」戰北市　洪孟楷稱煙霧彈：誰對上蔣萬安都是輸

2026戰蔣萬安？苗博雅：無論掩護隊友或當「關鍵打擊」　台灣隊都要贏

2大外送平台合併案延長審議　外送員工會嗆公平會應「直接否決」

紅隼8年內射擊1089發2枚故障　中科院：妥善率99.8%

被爆料藍營人士牽線「柯盧配」　盧秀燕發聲回應了

執政黨國會杯葛「罷免尹錫悅」！　韓民眾怒砸雞蛋、寄送喪禮花環

HOLA推石墨烯系列「升溫8度C」　台隆祭保暖小物優惠

遭黃金鼠啃咬！30天小象龜重傷　飼主留信失聯：求醫生大人救牠

陸港監管機構傳要求投行　幫助陸企更快在香港上市

快訊／高雄工人清洗頂樓太陽能熱水器　慘被電死

日首相官邸男職員「性侵2國中少女」　誘車震拿4000日幣打發人

中美角力波及台灣？　李詩欽：科技業龐大優勢或能疏解

【廣編】電通行銷傳播集團榮膺大中華區年度代理商重磅榮耀

隋棠看「高鐵潑水事件」認：不覺得媽媽有錯　曝兒被強迫拍照過程

台美21世紀貿易倡議跨大步　安永會計師：2大亮點最吸睛

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

政治熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

獨／賴清德、韓國瑜咬耳朵內容曝　確定請韓國瑜代表參加川普就職

盧秀燕證實將蓋超級大巨蛋　正在做最終評估

內政部示警：農業發展權入法　將讓農地被判死刑

快訊／規模再升級！賴清德出訪返台後　59架共機艦出海擾台

阿妹把大巨蛋唱到晃？遠雄喊放心

川普不表態保衛台灣！　藍委轟：民進黨的希望最終是癡心妄想

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

桃機周邊大量坦克集結　六軍團：因應敵情威脅

黃國昌曝6位被提名人對死刑表態　「大法官就要有這樣的道德勇氣」

接待陸生團遭提罷免！台大社科院學生會長道歉

警害母女輕生　蔣怒向李西河提4要求

黃國昌曝勞部亂花就安基金　砸千萬拍片

傳民進黨出奇招！2026台北市長「聯手苗博雅」　本人深夜吐心聲

更多熱門

相關新聞

駁酬庸說　姚立明舉「變色龍」外號：正好證明我只忠於專業與良心

駁酬庸說　姚立明舉「變色龍」外號：正好證明我只忠於專業與良心

今（10日）立法院對大法官被提名人進行詢答，司法院副院長被提名人姚立明報告時表示，自己一生不求官，有人質疑總統提名他是酬庸，但大法官提名需要一定法定資格跟繁瑣程序，現在民進黨沒有多數，要通過並不容易，這麼崎嶇怎麼能用酬庸形容？「說我不忠於政黨跟特定意識形態，不就正好證明我只忠於自己的專業跟良心，這正是大法官需要的條件。」姚強調，堅信自身憲法專業、豐富政治經驗可以讓憲法解釋更精緻落實，才接受總統提名。

沈伯洋稱「藍修戒嚴法破壞國安」　他揭修法原因：到底在反對什麼

沈伯洋稱「藍修戒嚴法破壞國安」　他揭修法原因：到底在反對什麼

賴派韓國瑜出席川普就職　藍委曝3意義

賴派韓國瑜出席川普就職　藍委曝3意義

王金平提兩岸同而不分　時力指就是九二共識：不是講複雜點就變有道理

王金平提兩岸同而不分　時力指就是九二共識：不是講複雜點就變有道理

川普稱「從未說過保衛台灣」　張亞中嘆：壓根不在乎台灣人命

川普稱「從未說過保衛台灣」　張亞中嘆：壓根不在乎台灣人命

關鍵字：

北市台北市台北市政府台北市議會苗博雅社民黨蔣萬安民進黨國民黨2026台北市長選舉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

大阪隊吞敗　監督讚嘆台灣棒球水準高

朱育賢告別桃猿　明年轉戰味全龍

他減肥「完全戒澱粉」卻變胖！醫教1招瘦8KG穩血糖

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面