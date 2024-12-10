藍承諾不再突襲！選罷法、憲訴法排進週五院會議程　戒嚴法拚付委

▲立法院院會上週衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院10日召開程序委員會，包括爭議的憲訴法及上週引爆藍綠衝突的選罷法都排入這週五院會討論事項，而國民黨立委許宇甄提案的戒嚴法修法也順利列入議程，有望一讀付委，至於綠營所提有關國安的法案，包括民進黨立委沈伯洋的「立委赴中納管」，都再度被擋下。

有關選罷法修正案，針對連署門檻加嚴，比照總統副總統選舉罷免法，依連署方式申請登記為總統、副總統候選人者，其連署人連署時，應附本人之國民身分證影本。上週國民黨團突襲提出變更議程，欲將該案排入，引發民進黨立委不滿，衝上主席台杯葛議事，藍綠爆發激烈推擠衝突，甚至濺血，最後立法院長韓國瑜宣布散會。

面對選罷法多次引爆朝野衝突，國民黨團書記長林思銘日前表示，排案時不會再用突襲方式，也請綠營不要再杯葛議事，原也稱預計20日或27日再排審，今程序委員會則排入13日院會議程。

至於憲訴法，根據修正條文，除明定大法官「現有總額」比照「法定總額」為15人，更將憲法法庭判決的同意門檻改為3分之2，若都通過修法，未來至少要有10位大法官才得以進行判決、釋憲等。但由於今年10月底有7位大法官任期屆滿，若在野黨團「卡」該人事案，憲法法庭恐會因為人數不足癱瘓，上個月為此超過300名律師上街抗議修法。韓國瑜今下午則將為該案召集黨團協商。