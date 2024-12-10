老翁推病妻墜樓　陳菁徽嘆今年已8起長照悲歌：需落實喘息服務

▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市新莊昨日發生一起73歲林姓老翁，因不捨68歲邱姓妻子罹患水腦症久病，上午竟從住家14樓將妻子推下樓摔死的長照悲歌，導致68歲妻子倒臥血泊當場死亡。國民黨立委陳菁徽今（10日）對此哀嘆，長照制度必須從根本檢討，去年「長照2.0」的喘息服務使用率僅有23%，未來長照人力不足的情形不會變好，如何落實互助式喘息，將是「長照3.0」的課題之一。

陳菁徽指出，昨天發生一場人倫悲劇，一名73歲老翁選擇用最遺憾的方式結束患有水腦症68歲妻子的生命，事後緩慢走進派出所自首，「從照顧者變成殺人犯，已是今年第8起」。她表示，根據統計，2023年台灣發生14起照顧悲劇事件，在高齡化成為現在進行式的台灣，每當高齡化的鐘聲響起一次，悲歌就只會繼續演奏下去，不會落幕，只會越演越烈。

陳菁徽表示，從老勞到障老、從弒人到自戕，用終結性命的方式來解脫悲情的長照，須從整體制度去探討。首先必須檢討現行勞工彈性照顧假制度，除了落實「照顧不離職」，更應重視如何實踐「照顧不困難」，原因在於台灣整體照顧的提供，仍高度依賴家庭成員，在少子女化問題持續惡化，家庭照顧的資源勢必下降，因此盲目加大公共支出的力道，倒不如先改變現存的僵化制度，讓被照顧者和照顧者都有尊嚴。

陳菁徽提及，根據衛福部統計，去年「長照2.0」的喘息服務使用率僅有23%，全台仍有高達80萬名以上需要長照的民眾，僅有半數被社安網接住，未來長照人力不足的情形不會變好，一對一喘息模式勢必會變成一對多，因此如何落實互助式喘息，並且將其模式套用在各個縣市社區之中，將是「長照3.0」的最重要課題之一。

「除了痛還是痛！」陳菁徽認為，這不該是每個家庭面對長照的必然結局，每個悲歌的背後，都是一個被壓垮的靈魂和一段未竟的愛，要停止這樣的惡性循環，唯有正視問題的根源，推動真正以「人」為本的照顧制度改革。

