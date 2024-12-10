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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普稱「從未說過保衛台灣」　張亞中嘆：壓根不在乎台灣人命

▲▼ 美國共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統當選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國總統當選人川普日前接受專訪，被問到「如果中國在您任內入侵台灣，您是否會承諾保衛台灣」，川普僅回答「我從未這樣說」。對此，國民黨籍的孫文學校總校長張亞中今（10日）表示，川普說出了大實話，也是大白話，以前自己反覆提醒美國利益優先，但藍綠繼續親美，還有過半數民眾認為美國會出兵護台，醒醒吧！他強調，美國不可能為台灣出兵，川普只在乎台灣值多少錢，壓根不會在乎台灣人的命。

川普日前接受「會晤新聞界」（Meet the Press）節目專訪，談到「如果中國在您任內入侵台灣，您是否會承諾保衛台灣」，川普僅回答「我從未這樣說」，主持人追問「您還是不表態？」川普回應「我永遠不會表態，因為我得進行談判，對吧，我希望他們不會這樣做（意指武力犯台），我與習主席關係非常良好，我們一直在互相溝通」。

張亞中表示，川普說「我從未說（I never say）」會捍衛台灣，川普說出了大實話，也是大白話。

張亞中表示，以前自己反覆提醒美國利益優先，不會為台灣出兵，但是綠營認為唱衰台灣，繼續媚美；藍營高層馬耳東風，繼續親美，還有過半數民眾認為美國會出兵保護台灣，醒醒吧！

張亞中認為，美國不可能為台灣出兵，川普只在乎台灣值多少錢，能為美國貢獻多少GDP，美國要的是台灣人的錢、要的是台灣高科技，川普壓根不會在乎台灣人的命。

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▼孫文學校校長張亞中。（圖／記者鄭佩玟攝）

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