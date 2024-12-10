川普不表態保衛台灣！　賴士葆轟：民進黨的希望最終是癡心妄想

▲美國總統當選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

美國總統當選人川普日前接受專訪，被問到「如果中國在您任內入侵台灣，您是否會承諾保衛台灣」，川普僅回答「我永遠不會這樣說」。對此，國民黨立委賴士葆今（10日）表示，過去川普公開表示，若發生戰爭會轟炸北京、課徵200%關稅等強硬措施，如今選上總統一切卻雲淡風輕，不承諾會出兵保衛台灣，寄託於「希望對岸不會出兵」。他大酸，看來民進黨從蔡英文到賴清德的希望，最終是癡心妄想夢一場。

川普日前接受「會晤新聞界」（Meet the Press）節目專訪，談到「如果中國在您任內入侵台灣，您是否會承諾保衛台灣」，川普僅回答「我永遠不會這樣說」，主持人追問「您還是不表態？」川普回應「我永遠不會表態，因為我得進行談判，對吧，我希望他們不會這樣做（意指武力犯台），我與習主席關係非常良好，我們一直在互相溝通」。

對此，賴士葆表示，美國總統川普日前接受媒體訪問，主持人再三追問對於「北京武力犯台」的處置，川普卻不承諾會出兵保衛台灣，僅以「希望對岸不會出兵」當做回應。

賴士葆指出，過去川普曾公開表示，若發生戰爭會轟炸北京、課徵200%關稅等強硬措施，如今選上總統一切卻雲淡風輕，寄託於「希望不會出兵」。

賴士葆批評，民進黨緊抱美國大腿，用堅決仇中政策向美國表態，從堅定盟友武力支持，到現在只剩「希望」，看來民進黨從蔡英文到賴清德的希望，最終是癡心妄想夢一場，在美國眼中，台灣成了掏錢買貨的盤子傻子而已！

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▼立委賴士葆質詢。（圖／記者林敬旻攝）