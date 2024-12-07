神隊友！消防機器人助屏東長治消防分隊提升救災能力

▲長治消防分隊新配發一台消防機器人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府消防局長治消防分隊近日新配發一台奧地利Rosenbaues公司製造的消防機器人，機器人本體加砲塔模組總重500公斤，可承受1噸的總重量；擁有高達35度的爬坡能力，以及具備狹窄環境的陡梯攀爬、涉水能力(水深20公分以下)，所搭配攝影鏡頭可即時影像，同時搭載熱顯像功能及五用氣體偵測器，可接近火場收集火災資訊，讓同仁能更安全的執行工作任務。

長治消防分隊表示，消防機器人於滅火任務中可以擔任開路先鋒，能不畏危害前進隧道、密閉空間、化學工廠及瓦斯外洩等事故現場，同時具有超高負重能力、爬波、登梯、涉水、障礙物跨越、耐高溫、抗熱輻射、防爆、防腐蝕、防干擾、照明、遠端遙控行走與即時影像傳輸等能力，勤務結束後只需要簡單之清潔和充電即可，稱為現代科技化救災的最佳神隊友。

長治分隊人員除上班期間訓練之外，也利用空閒之餘加緊練習，消防機器人是未來火警勤務的工作好夥伴，它有著尖端的技術，專為高風險火場設計及特殊救援任務，提升隊員們的科技救災能力，消防機器人的投入，不僅能進一步保障消防人員的安全，也能在危險環境中精準作業，提升整體救援的安全性。