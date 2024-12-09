全球首例機器人自殺？　南韓機器公務員「詭異墜樓報廢」引熱議

▲ 機器人倒在2樓與1樓間平台。（圖／翻攝自韓網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓慶尚北道公務機關引進機器人協助行政業務，今年6月卻發生機器人無緣無故從樓梯上墜落的詭異事件，引發網友熱議它是否因壓力太大「輕生」，也引發外媒關注，稱其可能是史上第一起機器人自殺案。

綜合《韓國日報》等韓媒，事發於慶北龜尾市議會大樓，該機器人去年8月被任命為該「機器人主務官1號」，和真人一樣配戴公務員識別證，上班時間為上午9時至下午6時，主要往返1樓至4樓投遞郵件與行政文件，身上的螢幕則會播放市政消息宣傳。

然而該機器人今年6月20日下午出現異常行為，突然從2樓樓梯間墜落並自動停止運作，被發現時倒在2樓與1樓間平台，機身明顯受損，外殼破裂後散布附近地面。

龜尾市為將主要用於民間的尖端機器人技術應用到公共行政領域，去年特別任命這具AI行政服務機器人為公務員，為美國矽谷Bear Robotics公司最新機型，每月支付165萬韓元（約新台幣3.7萬）租金，在這起事件發生前並無異常，可自行乘坐電梯在樓層間移動。

事發後南韓網友紛紛熱議，「看來不管是人還是機器人，不想工作的心情都是一樣的」、「應該是工作壓力太大了」、「希望機器人公務員早日康復」。

這起事件也引發外媒關注，《每日星報》指出，這具機器人疑似在工作場所「故意結束生命」，令研究人員懷疑這種科技產品是否也會有情感，若屬實將是有史以來首起機器人自殺案。

倫敦政治經濟學院（LSE）哲學教授柏奇（Jonathan Birch）便認為，人工智慧（AI）擁有情感的時代也許已經不遠，有些人堅信自己的AI伴侶是有感情的生物，但也有人完全不相信，「無法判斷誰對誰錯，因為我們對『感知能力』的科學理解還不成熟，而這很可能造成嚴重社會分裂。」