藍營喊修戒嚴法　蔡易餘看條文批陷阱題：根本沒補到任何漏洞

▲民進黨團書記長蔡易餘。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

我國現行戒嚴法規定，總統宣布戒嚴後有一個月的時間可以緩衝提交立院追認，國民黨立委許宇甄認為漏洞大，恐出現灰色運作期，因此提案修法，主張總統發布戒嚴令後，應於24小時內提交立院議決，民眾黨團副總召吳春城則表示贊同。對此，民進黨團書記長蔡易餘指出，這其實是陷阱題，許宇甄的修法根本沒有補到任何漏洞，而是去製造風向、政治操作。

針對修法，許宇甄說，因為擔心民進黨真的想戒嚴，檢視現行《戒嚴法》規定後發現，該法自民國37年4月修正後就沒有再修正過，時空環境變遷極大，現行條文有極大漏洞需要修改，因而提出修法。

蔡易餘表示，許宇甄說要修戒嚴法第一條，因為當中規定情勢緊急時，於一個月內提交立法院追認，但這是第二款，條文的第一款就指「戰爭或叛亂發生，對於全國或某一地域應施行戒嚴時，總統得經行政院會議之議決，立法院之通過，依本法宣告戒嚴或使宣告之」，且第12條也有「戒嚴之情況終止或經立法院決議移請總統解嚴時，應即宣告解嚴，自解嚴之日起，一律回復原狀」，立法院是可以馬上開會要解嚴的，所以這是一個陷阱題，國民黨滿腦在想戒嚴，過去破壞人民自由 現在還想來做政治操作，侵害人權國民黨是最大禍首。

民進黨團幹事長吳思瑤則重申，民主不走回頭路，台灣不可能走回戒嚴，國民黨把戒嚴當兒戲，每天掛嘴邊，把修法當設局，要來做分化，這大可不避。