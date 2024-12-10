尹錫悅下台時間點出爐！　南韓執政黨：最快明年5月「總統大選」

▲南韓國務總理韓悳洙、國民力量黨代表韓東勳8日召開記者會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間突然發布戒嚴，派軍隊強闖國會與中選會，違憲舉動震驚朝野。為此，南韓國務總理韓悳洙、執政黨國民力量黨代表韓東勳8日在記者會承諾，將讓尹錫悅「有秩序地下台」。如今，相關的時間點也跟著曝光，國民力量內部成立的專案小組，計畫最快明年5月進行總統大選。

根據《韓聯社》，自從尹錫悅突然發布戒嚴後，南韓政局可謂是一團亂，為此執政黨國民力量成立「政局穩定」專案小組（TF），該小組擬定收拾殘局的相關草案，內容提到2個方案，其一是讓尹錫悅明年3月下台、5月進行總統大選，另一方案是讓尹錫悅4月下台、6月進行大選。

國民力量專案小組今（10）日在國會召開第一次會議，針對尹錫悅下台與下屆總統大選的相關時間點進行討論。關係人士透露，該份草案已經送交給韓東勳，目前韓東勳正在檢討上述方案的可行性。

專案小組所提出的方案，其提及的尹錫悅下台、總統大選等時間點，其實與國民力量黨內「親韓東勳派」所要求的內容相符合。親韓派認為，雖然無法贊成國會通過彈劾，不過必須讓尹錫悅儘早下台，在效果上儘量符合彈劾。

不過，國民力量黨內「親尹錫悅派」人士卻認為，必須通過修憲來縮短總統任期，同時在2026年將地方首長選舉與總統大選併行實施。

自從7日國會彈劾尹錫悅失敗後，共同民主黨再度提出議案，預計將於14日針對尹錫悅彈劾案再度於國會本會議上進行表決。報導指出，國民力量最遲將在14日以前，最終擬定讓尹錫悅下台、實施總統大選的詳細時間表。