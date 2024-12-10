參與會議策劃戒嚴？韓警「傳喚」國務總理韓悳洙：若拒絕將強制搜索

▲南韓國務總理韓悳洙10日召開國務會議。（資料照／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間突然發布戒嚴，派軍隊強闖國會與中選會。如今，檢方、警方、高位公職者犯罪搜查處（公搜處）等「三大機構」同時著手調查，其中警方同樣成立特別搜查團，並認定戒嚴前參與國務會議的國務總理韓悳洙有共謀內亂罪等嫌疑，今（10）日要求韓悳洙必須出席調查。

根據《韓聯社》，南韓警察國家搜查本部特別搜查團，10日上午針對戒嚴令宣布前後出席國務會議的11人，傳喚其接受調查，包括國務總理韓悳洙、經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆、時任國防部長金龍顯、時任行政安全部長李祥敏、外交部長趙兌烈、統一部長金暎浩、保健福祉部長曹圭鴻、中小企業新創部長吳姈姝。

至於國家情報院長趙太庸雖然不是國務委員，但當時也曾出席國務會議。

警察國家搜查本部特別搜查團表示，「若上述被舉發人拒絕出席傳喚調查，則將迅速進行包含強制搜索在內等所有法律程序。」

根據韓媒《紐西斯通訊社》，韓悳洙10日出席召開國務會議，是3日戒嚴令解除以後，首度召開國務會議。他在會議上表示，「對於讓國政營運陷入不穩的狀態，我感受到無比沉重的責任。為了穩定維持國家所有機能、不讓國政經營陷入空窗，將會全力以赴。在這艱困的時期讓國民們擔憂，我在此再度誠摯道歉。」

韓悳洙強調維持外交穩固的重要性，「穩固韓美同盟、維持美日韓安全防護方面的合作相當重要。期盼內閣能以外交部長為中心，致力於維持韓美同盟、美日韓合作，以及與其他友邦之間的信任關係。同時，透過駐外公館、外媒等多個管道，向國際社會傳達大韓民國國政正常運作等消息。」

另外，韓悳洙也叮囑軍方，務必針對北韓（朝鮮）的挑釁行動維持高度警戒。