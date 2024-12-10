海地大屠殺180死！　只因幫派大老堅信「小孩中了巫術」

▲海地幫派暴力猖獗，政府軍在街上巡邏。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

海地日前發生幫派大屠殺，幫派領袖因懷疑巫術導致子女重病，竟下令連續2天下令在首都太子港（Port-au-Prince）貧困地區索雷爾城（Cité Soleil）屠殺超過180人，其中包括大量老年居民。政府表示，當地幫派活動已經跨越「紅線」。

CNN報導，海地總理辦公室發表聲明，指控幫派領袖阿爾特斯（Micanor “Mikanò” Altès）及其同夥策劃並執行此次屠殺。根據海地全國人權保護網絡（RNDDH）報告，事件源於米卡諾的子女患重病，他向一名巫毒教祭司（bókò）求助後，被告知當地老年居民涉嫌施展巫術，傷害了其孩子。

RNDDH報告指出，「米卡諾6日槍殺了至少60名老年人，他7日再與其同夥使用砍刀和匕首，殺害了至少50人。然而，儘管採取了這些行動，他的孩子仍不幸去世。」

海地和平與發展委員會（CPD）也引述當地消息指出，攻擊的目標包括所有老年人及巫毒教信徒，米卡諾認為他們可能對其子施下惡咒。受害者遺體被殘忍棄置於街頭，畫面觸目驚心。

根據聯合國的統計，這場屠殺共造成至少184人死亡，其中估計127名為老年男性與女性。聯合國人權事務高級專員福爾克·圖爾克（Volker Türk）在周一的記者會中表示：「此事件使今年海地的死亡人數達到驚人的5,000人。」

屠殺發生後，受害地區沃夫耶雷米（Wharf Jérémie）至今仍處於「非正式封鎖」狀態，當地的老年居民與巫毒教信徒持續遭到更大幫派聯盟「Viv Ansamn」針對，威脅並未消除。