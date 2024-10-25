海地黑幫開火！聯合國直升機「空中遭槍擊」緊急降落　機上載18人

▲ 海地警方在太子港巡邏。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

海地幫派暴力不斷升級，黑幫份子24日持槍開火，擊中一架在空中的聯合國直升機，迫使直升機在首都太子港緊急降落。聯合國內部消息指出，這架飛機遭多枚子彈擊中，所幸已安全著陸，3名機組員及15名乘客無人受傷。

《美聯社》報導，這起攻擊發生於海地主要國際機場重新開放5個月後，此前機場因幫派暴力攻擊被迫關閉近3個月。這個加勒比海國家暴力愈演愈烈，幫派勢力已蔓延至太子港以外地區。

據海地官員說法，太子港西北方沿海城鎮阿卡艾（Arcahaie）21日也發生攻擊，槍手放火燒毀房屋與汽車，過程中約有50名嫌犯死亡，大多是被警方擊斃，但23日有至少12人是在運送彈藥時因船隻翻覆溺斃。

隨著彈藥耗盡，幫派份子開始躲藏在周邊地區，被當地居民與警方揪出圍剿。但海地民防保護局（Civil Protection Agency）的雷內（Wilner Réné）表示，儘管警方已對幫派進行打擊，但他們的攻擊行動仍未完全結束，第一線警力迫切需要士兵與特警增援。

這起事件被歸咎於黑幫聯盟Viv Ansanm，近幾天還鎖定太子港社區發動攻擊。據聯合國24日公布的報告，這些攻擊在短短一周內使首都上萬人流離失所，其中有一半以上擠進包括學校在內的14個臨時避難所，其餘只能暫時住在親戚家。

太子港80%以上地區被黑幫控制，造成逾70萬人無家可歸及數千人死亡。由肯亞警方領導、聯合國支持的特遣隊數月前展開鎮壓幫派行動，但美國政府及海地官員指出，這支特遣隊缺乏人力與資金，呼籲改派聯合國維和部隊。