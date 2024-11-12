客機「降落海地」遭槍擊！機身多處彈孔　多家航空宣布停飛

記者張方瑀／綜合報導

美國廉航精神航空（Spirit Airlines）於11日指出，一架原訂飛往海地首都太子港（Port-au-Prince）的航班遭遇槍擊，造成一名空服員輕微受傷，目前已有多家航空公司暫停往返海地的航班。

根據CNN報導，精神航空11日在聲明中指出，其一架從佛羅里達州勞德代爾堡（Fort Lauderdale）飛往太子港的班機遭遇槍擊，造成一名空服員輕傷，班機也被迫改道並安全降落在多明尼加共和國。

CNN審閱的FlightRadar24數據顯示，該班飛機在太子港機場以東的塔巴爾（Tabarre）區域降至550英尺的高度，隨即迅速拉高並避開跑道。

目前，太子港主要由武裝幫派控制，當地的安全情勢極為不穩，受損的客機已停用，精神航空也於11日安排所有乘客返回勞德岱堡。

總部位於海地的商業航空公司日出航空（Sunrise Airways）告知CNN，他們已暫停所有航班，直至另行通知。美國航空公司捷藍航空（JetBlue）和美國航空（American Airlines）也已取消往返海地的航班，至少停至14日。

值得注意的是，事件發生當日，海地新任總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）宣誓就職，接替康尼爾（Garry Conille）出任該國新政府的領導人。