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橫屍首都街頭！海地幫派動亂一周逾150死　聯合國警告

▲▼ 海地幫派暴力事件急遽升溫，有人橫屍太子港街頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地幫派暴力事件急遽升溫，有人橫屍太子港街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Turk）20日表示，海地首都太子港過去一周至少有150人被殺害，今年以來，海地黑幫暴力釀成的死亡人數已升至4500多人。在暴力猖獗與政治持續不穩的狀態下，蒂爾克警告，近期情勢惡化是更糟糕的預兆。

法新社報導，海地黑幫聯盟持續推進對首都太子港的全面控制，自11月11日以來，太子港暴力事件急劇升溫。蒂爾克透過聲明表示，近期暴力事件激增預示著更糟糕情況即將到來，「必須立即遏止幫派暴力行為，絕不能讓海地進一步陷入混亂」。

▲▼ 海地太子港馬路中央，堆放多具遭居民放火焚燒的遺體，這些人疑似是幫派成員。（圖／達志影像／美聯社）

▲太子港馬路中央堆放多具遭居民放火焚燒的遺體，死者疑似是幫派成員。（圖／達志影像／美聯社）

海地現已部署一支由肯亞領軍的國際部隊協助當地警方恢復秩序，但犯罪集團控制太子港約80%地區，且經常把平民當作攻擊目標。蒂爾克透露，過去一周太子港至少有150人喪命、92人受傷，約2萬人被迫逃離家園，「太子港估約有400萬人基本上被扣為人質，因為犯罪集團控制進出太子港的所有主要道路」，且當地暴民私刑也增加。

依據外媒拍攝到的影像，有人橫屍太子港街頭，馬路中央堆放多具遭居民放火焚燒的遺體，死者疑似是幫派成員。另外也有居民拿著輪胎準備放置到燃燒的障礙物中，阻止幫派成員進入家園。

▲▼海地居民拿著輪胎準備放置到燃燒的障礙物中，阻止幫派成員進入家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲居民拿著輪胎準備放置到燃燒的障礙物中，阻止幫派成員進入家園。（圖／達志影像／美聯社）

肯亞總統國家安全顧問莫妮卡朱馬（Monica Juma）20日表示，肯亞支持海地發出的呼籲，即要求聯合國考慮把現階段國際安全任務轉變為正式聯合國維和任務，相信這能夠帶來更多資源，以應對不斷升溫的幫派衝突。

聯合國人權辦公室表示，在海地經確認核實的幫派暴力事件，光是今年就有4544人死亡、2060人受傷，實際死亡人數可能更高。此外，據估計，海地全境約有70萬人流離失所，其中半數是孩童。

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