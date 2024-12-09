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川普通話習近平！被問「是否護台？」曖昧回：從來沒這麼說

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲川普（左）與習近平（右）通話，稱未談台灣問題。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）在最近的一次訪談中表示，他上周與中國國家主席習近平進行了一次通話，兩人關係良好。雖然雙方並未談及台灣問題，但被問到若中國武力犯台，他是否會致力捍衛台灣的問題，川普坦言自己「從來沒這麼說」，他必須進行談判，希望中國不要侵犯台灣。

川普6日接受美國國家廣播公司（NBC）訪問時指出，他與習近平有一項協議，2人之間的關係非常好，「我們最近這周才進行溝通」，但是他也清楚地表示，他們的對話中並未涉及到台灣問題。

主持人進一步詢問，如果中國武力犯台，川普是否會致力捍衛台灣？川普回答，「我從來沒這麼說」。他強調，他必須進行談判，希望中國不要侵犯台灣，同時也重申他與習近平的關係非常好，並一直在進行溝通。

此外，川普也談到了美國的芬太尼（Fentanyl）危機以及他如何能夠促使習近平對販毒採取更強硬的立場。他表示，如果他在2020年大選中當選，他有信心可以說服中國對任何向美國販毒的人處以死刑。

至於中國在解決俄羅斯與烏克蘭和平談判中，可能扮演的關鍵角色的看法。川普在社群媒體上發文表示，「我非常了解普丁，現在是他行動的時候，中國可以幫忙，全世界都在等待」。

對於川普與習近平的這次交流，中國駐美大使館則選擇保持沉默，僅表示中國支持且歡迎所有能和平解決危機的努力。

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