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無法赴美生產？川普擬終結「出生公民權」　學者：修憲難度高

川普。（圖／達志／美聯社）

▲川普。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

許多人都知道，美國國籍是採取「出生公民權」，意即只要在美國當地出生，就可以被認定為是美國公民，這項政策過去以來也成為許多人拿取美國國籍的方式。但如今，美國總統當選人川普宣布，要在自己上任第一天就改掉這條法律。但有憲法學者表示，這是源自於憲法的條文，修法難度非常高。

據了解，美國的出生公民權是源自於1868年憲法第14條修正案，也就是「所有在美國出生或在美國歸化，並受美國司法管轄的人，都是美國公民以及其所居住州的居民，任何州都不能制定或執行任何削弱美國公民權利或豁免權的法律。」過去也有許多人透過這項原則，在美國生產的同時，也取得美國國籍。

綜合外媒報導指出，美國總統當選人川普（Donald Trump）日前表示，他計畫在新任期第一天以「行政命令」的方式終結出生公民權。在接受NBC新聞節目《Meet the Press》專訪時強調，目前美國的移民政策存在許多漏洞，對國家造成嚴重負擔。

川普計畫透過行政命令明確規定，未來非法移民子女將無法自動取得美國國籍。川普也強調「如果可以用行政命令實現，我們會這麼做。」

但報導中也提到，1898年著名的《美國訴黃金德案》判例，一名出生於舊金山（San Francisco）的華裔男子即便父母非美國公民，仍有資格獲得美國國籍。

加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）法律教授沃普（Leti Volpp）表示，《美國訴黃金德案》的判例地位堅不可摧，至今未曾因其他裁決而被削弱。

除此之外，報導中也提到，雖然川普宣稱美國是全球唯一採取「出生公民權」的國家，但根據美國國會圖書館資料顯示，其實加拿大、巴西在等30多個國家也有提供類似的憲法保護。

除了改變出生公民權外，川普也計畫對非法移民採取更嚴厲的措施。他在專訪中提到，將優先驅逐有犯罪記錄的非法移民，並逐步擴展至其他非法居留者。

川普特別提到「混合身份的家庭」，川普主張全家一起被遣返，以避免家庭分離。這項政策可能影響約400萬個家庭，其中部分成員為美國公民。

川普任命的邊境事務專員霍曼（Tom Homan）在接受CBS節目《60分鐘》採訪時表示「家庭可以一起被遣返，這是避免分離的唯一方式。」霍曼還補充解釋，父母在非法入境時生下孩子，必須為由此引發的問題負責。

儘管採取強硬立場，川普也對保護「追夢人（Dreamers）」表達一定程度的開放態度。川普表示，願意與民主黨合作制定計畫，為這些幼年被帶入美國的非法移民尋求解決方案，並承認其中許多人已經融入美國社會，成為成功的企業家或專業人士。

對於川普試圖使用行政命令來挑戰憲法一事，有憲法學者指出，就算是透過行政命令，但還是可以依法撤銷，而如果要修改憲法，則需國會兩院三分之二多數通過，並獲得38個州的立法機構批准。歷史上，尚無修憲成功的州憲法會議案例。川普的提議將如何在法律與政治的雙重阻力下推進，仍有待觀察。

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