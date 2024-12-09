　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委擬修戒嚴法　白委也贊同「確實存漏洞」：應立即將空窗期補上

▲民眾黨立委吳春城。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨立委吳春城。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

南韓總統尹錫悅日前突襲宣布戒嚴又解嚴，引發國際譁然；由於我國《戒嚴法》規定要國會背書，但總統宣布戒嚴後可有1個月緩衝時間提交立院追認，國民黨立委許宇甄9日便提案修法，主張總統發布戒嚴令後，應於24小時內提交立院議決。立院民眾黨團副總召吳春城表示，我國戒嚴令確實存在漏洞，應仿效南韓《憲法》規定，將空窗期立即填補上。

吳春城9日表示，現行《戒嚴法》第一條第二項規定，總統於情勢緊急時，得經行政院之呈請，依本法宣告戒嚴或使宣告之，但應於一個月內提交立法院追認，在立法院休會期間，應於復會時即提交追認。

吳春城指出，這確實存在極大的漏洞，幾乎是只要總統一人獨行獨斷，就可以宣佈戒嚴，且戒嚴令一旦宣布，除了在立法院開議期間恐有1個月空窗期，在休會期間更有短則2個月、長則3個月的空白，這段期間會發生什麼樣的事情，誰也說不準，恐將對整個台灣造成巨大的內、外風險、人民生命財產的損失，甚至動搖台灣的民主根本，真的讓人難以想像。

吳春城稱，台灣在40年前好不容易走出戒嚴、迎來民主自由，不分黨派，都應該一致思考該如何層層束縛《戒嚴法》，非到最後關頭，並經由中央民意機關（立法院）同意才得以實施；這次尹錫悅發動的戒嚴事件，正是因為韓國《憲法》設有「須立即通知國會」、「國會過半議員要求解除戒嚴時、須解除戒嚴」的防總統濫權煞車條款，才得以及時制止。

吳春城認為，南韓《憲法》第78條明確規定「總統於宣布戒嚴時，應立即通告國會」，但反觀台灣《戒嚴法》卻是存在著大漏洞，應立即將「空窗期漏洞」補上；此外，在戒嚴令發布、經國會追認之前，對國會議員的人身自由及保障，也應進一步修正，才能確保戒嚴令不被掌權者濫用、讓台灣的民主大樹得以繼續成長茁壯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸控輝達涉違反「反壟斷法」　已立案展開調查
毒舌警害母女走上絕路　議員要求公布對話錄音檔
獨／北市夫妻街頭遇襲！加籍男鐵拳瘋狂輸出互告
桃機周邊大量坦克集結　畫面曝光
山下智久個資被公布！松機員工貼限動
快訊／夫「抱罕病妻14F丟下」！檢殺人罪聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

桃機周邊大量坦克集結畫面曝　六軍團：因應敵情威脅戰備演練

內湖母女遭詐被警嘲諷輕生　陳宥丞提6要求：全力協助家屬辦後事

藍委擬修戒嚴法　白委也贊同「確實存漏洞」：應立即將空窗期補上

林月琴不滿遭狠踹告傷害　陳玉珍：我是保護翁曉玲才正當防衛

戒嚴法76年沒修漏洞大？　黃捷：國民黨就是最大漏洞

被陳玉珍摔在地狠踹　林月琴提告：盼遏止國會暴力

爆全民防衛園遊會狂花900萬　羅智強酸沈伯洋：黑熊學院飽了

蔣萬安辦雙城論壇挨批　北市反嗆民進黨無能：執政9年斷光對話平台

敘利亞阿薩德政權垮台　學者分析局勢：俄羅斯重傷、美國黑人問號

蔡壁如談黨務多於市政、又跑出國...市議員猛批　盧秀燕回應了

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

桃機周邊大量坦克集結畫面曝　六軍團：因應敵情威脅戰備演練

內湖母女遭詐被警嘲諷輕生　陳宥丞提6要求：全力協助家屬辦後事

藍委擬修戒嚴法　白委也贊同「確實存漏洞」：應立即將空窗期補上

林月琴不滿遭狠踹告傷害　陳玉珍：我是保護翁曉玲才正當防衛

戒嚴法76年沒修漏洞大？　黃捷：國民黨就是最大漏洞

被陳玉珍摔在地狠踹　林月琴提告：盼遏止國會暴力

爆全民防衛園遊會狂花900萬　羅智強酸沈伯洋：黑熊學院飽了

蔣萬安辦雙城論壇挨批　北市反嗆民進黨無能：執政9年斷光對話平台

敘利亞阿薩德政權垮台　學者分析局勢：俄羅斯重傷、美國黑人問號

蔡壁如談黨務多於市政、又跑出國...市議員猛批　盧秀燕回應了

住家養10對鸚鵡！鄰崩潰控「每天慘叫」　飼主挨罰辯：沒有持續叫

孫易磊明年目標支配下挑戰軟銀1至9棒　日本生菜難下嚥用一招解決

川普通話習近平！被問「是否護台？」曖昧回：從來沒這麼說

陸控輝達涉違反「反壟斷法」　已立案展開調查！

新北消防猛男月曆聯名萌犬！119元捐公益送火鍋料　APP限時搶購

宋家豪旅日第10年喊出目標50場　甲子園最難忘一勝有洋蔥

獨／北市夫妻街頭遇襲！加籍男借打火機遭拒　鐵拳瘋狂輸出互告

《老少女》太催淚！來賓哭到抽蓄原因曝　嚴藝文眼淚潰堤手抖：很心疼

仕高利達「開門就胡」好討喜　慕赫金色光束換新裝

新店榮工廠都更動土！捷運、公園、社宅全到位　預計2028完工

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

政治熱門新聞

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

快訊／中共解放軍上午開始集結！設7處空域保留區　我軍高度戒備

桃機周邊大量坦克集結　六軍團：因應敵情威脅

「台灣還有一顆蛋的空間」　蔡其昌喊改革：贊成第二顆大巨蛋在台中

鍾沛君、柳采葳為陳玉珍脫了　要綠處分吳沛憶

史哲爆霸凌　吃軟薯條動怒、雨天逼幕僚走路

「脫衣求碰瓷」風波燒　陳玉珍告吳沛憶求償150萬

遭控撐腰租霸還請警介入　議員發聲明駁斥：多少警到場不是他可左右

敘利亞阿薩德政權垮台　學者分析局勢：俄羅斯重傷、美國黑人問號

王提兩岸主權同而不分　國民黨中央說話了

爆園遊會狂花900萬公帑　羅智強點名沈伯洋

藍委擬修戒嚴法　嗆避免民進黨鑽漏洞

退將指憲兵擴編是為了搞戒嚴　憲指部曝真相痛批：名嘴汙衊官兵

蔡壁如談黨務多於市政、又跑出國　盧秀燕回應了

更多熱門

相關新聞

首例機器人自殺？　韓機器公務員詭異墜樓

首例機器人自殺？　韓機器公務員詭異墜樓

南韓慶尚北道公務機關引進機器人協助行政業務，今年6月卻發生機器人無緣無故從樓梯上墜落的詭異事件，引發網友熱議它是否因壓力太大「輕生」，也引發外媒關注，稱其可能是史上第一起機器人自殺案。

指示砲轟北韓氣球遭拒！金龍顯怒罵「X八蛋」

指示砲轟北韓氣球遭拒！金龍顯怒罵「X八蛋」

遭綠委告傷害　陳玉珍嗆：我是正當防衛

遭綠委告傷害　陳玉珍嗆：我是正當防衛

南韓教授票選今年成語　「厚顏無恥」奪第2

南韓教授票選今年成語　「厚顏無恥」奪第2

爆園遊會狂花900萬公帑　羅智強點名沈伯洋

爆園遊會狂花900萬公帑　羅智強點名沈伯洋

關鍵字：

民眾黨吳春城尹錫悅南韓戒嚴許宇甄國民黨

讀者迴響

熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

獨力帶大孩子…母賠光畢生積蓄攜愛女走絕路

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

即／照顧罕病妻累了　14樓窗戶推她摔落當場死亡

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣：會不會太凶狠

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

獨／內湖母女輕生雙亡　生前報案遭警嘲諷

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

更多

最夯影音

更多

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面