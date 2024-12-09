藍委擬修戒嚴法　白委也贊同「確實存漏洞」：應立即將空窗期補上

▲民眾黨立委吳春城。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

南韓總統尹錫悅日前突襲宣布戒嚴又解嚴，引發國際譁然；由於我國《戒嚴法》規定要國會背書，但總統宣布戒嚴後可有1個月緩衝時間提交立院追認，國民黨立委許宇甄9日便提案修法，主張總統發布戒嚴令後，應於24小時內提交立院議決。立院民眾黨團副總召吳春城表示，我國戒嚴令確實存在漏洞，應仿效南韓《憲法》規定，將空窗期立即填補上。

吳春城9日表示，現行《戒嚴法》第一條第二項規定，總統於情勢緊急時，得經行政院之呈請，依本法宣告戒嚴或使宣告之，但應於一個月內提交立法院追認，在立法院休會期間，應於復會時即提交追認。

吳春城指出，這確實存在極大的漏洞，幾乎是只要總統一人獨行獨斷，就可以宣佈戒嚴，且戒嚴令一旦宣布，除了在立法院開議期間恐有1個月空窗期，在休會期間更有短則2個月、長則3個月的空白，這段期間會發生什麼樣的事情，誰也說不準，恐將對整個台灣造成巨大的內、外風險、人民生命財產的損失，甚至動搖台灣的民主根本，真的讓人難以想像。

吳春城稱，台灣在40年前好不容易走出戒嚴、迎來民主自由，不分黨派，都應該一致思考該如何層層束縛《戒嚴法》，非到最後關頭，並經由中央民意機關（立法院）同意才得以實施；這次尹錫悅發動的戒嚴事件，正是因為韓國《憲法》設有「須立即通知國會」、「國會過半議員要求解除戒嚴時、須解除戒嚴」的防總統濫權煞車條款，才得以及時制止。

吳春城認為，南韓《憲法》第78條明確規定「總統於宣布戒嚴時，應立即通告國會」，但反觀台灣《戒嚴法》卻是存在著大漏洞，應立即將「空窗期漏洞」補上；此外，在戒嚴令發布、經國會追認之前，對國會議員的人身自由及保障，也應進一步修正，才能確保戒嚴令不被掌權者濫用、讓台灣的民主大樹得以繼續成長茁壯。