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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林月琴不滿遭狠踹告傷害　陳玉珍：我是保護翁曉玲才正當防衛

▲▼ 陳玉珍 國民黨立法院黨團召開 教教民進黨什麼才是真性平 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院6日院會因國民黨突襲《選罷法》闖關三讀，爆發藍綠立委全武行，藍委陳玉珍在主席台抱摔綠委林月琴，更在衝突中狠踹其肚子。林月琴今（9日）赴北檢向陳玉珍提告傷害，直言提告是為了告訴下一代，面對暴力絕對不能姑息。陳玉珍回應，當天是為了保護同黨藍委翁曉玲不受林月琴攻擊，而出於不得已之正當防衞行為，相信司法機關會有公道的裁判。

林月琴稍早指出，經過兩天思考，過去鼓勵並支持兒少勇敢面對暴力威脅，今天自己遭受暴力對待，決定不退縮並將正式提告，以遏止任何暴力在國會發生，並清楚告訴下一代，即使是國家的立法委員都不被允許使用任何暴力攻擊行為。

林月琴強調，陳玉珍暴力攻擊證據包含影片、驗傷單等將委託律師協助提告，絕不退縮，30年自己幫助無數孩童走出暴力陰影，「這次我的遭遇，我會挺身而出，以告止暴，以正試聽」。

陳玉珍對此回應，尊重林月琴委員提告的權利，她也是因為保護翁曉玲不受林月琴攻擊，才出於不得已之正當防衞行為，相信司法機關會有公道的裁判。陳玉珍也請問林月琴，「對於我把你抱開後，妳對我所做的拉扯攻擊扯破我衣服的行為，及對翁曉玲所做的暴力攻擊行為，就是你想跟下一代講的，國家的立法委員都不被允許使用任何暴力攻擊行為嗎？」

陳玉珍續指，或者林月琴想要說的是，只有民進黨的委員可以暴力攻擊國民黨的委員，但絕對不容許國民黨的委員對民進黨的委員做出任何暴力行為？陳玉珍補充，自己也會委任律師提出所有整件事情發生過程的影像，還原事實發生前後的全部真相，不會讓民進黨斷章取義，不會讓民進黨只截取片段，相信司法會做出公正的判決。
 

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