爆全民防衛園遊會狂花900萬　羅智強酸沈伯洋：黑熊學院飽了

▲國民黨立委羅智強 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對內政部編列9百萬預算辦全民防衛親子園遊會，國民黨立委羅智強今（9日）質疑，內政部114年預算首度編列「全社會防衛韌性訓練工作」計畫4.1億元，其中900萬預算是用來辦親子園遊會，一場耗資300萬，比總統賴清德2024年選總統單項「造勢活動」155萬還高出兩倍，是在浪費民脂民膏，且過去民防親子園遊會都是由綠委沈伯洋創辦的「黑熊學院」所主辦，狠酸抗中保台是門好生意，都肥了黑熊學院。

羅智強強調，大家都支持全民防衛、提升國安，但錢要花在刀口上，而不是胡亂編列消耗預算，全民防衛辦園遊會已經很離譜，辦園遊會還要花費900萬更是匪夷所思，羅智強進一步指出，在網路搜尋「#民防親子園遊會」，清一色的結果都是由「黑熊學院」所舉辦，他懷疑若明年預算成案，到時候會是哪個單位能接到標案，可想而知。因此，羅智強已經提案將這900萬全額刪除。

羅智強說，去年每位國軍士兵的平均餐費才32元左右，900萬與其辦園遊會，還不如拿去提升國軍弟兄的待遇，他質疑，「全民防衛辦園遊會，國軍基層苦哈哈，難道這就是民進黨的抗中保台？真是門好生意，都肥了黑熊學院。」

黑熊學院創辦人、綠委沈伯洋受訪時回應，黑熊學院辦園遊會沒拿政府預算，園遊會以來都是用募款和自己的錢來辦，且大多是免費的園遊會。不過他也坦言，黑熊辦了多場之後，也建議政府要辦園遊會，認為政府應該要有民防的學校，免費讓人民都能夠上課，這才是比較好推廣民防的方式。

