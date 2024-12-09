票選今年成語！「厚顏無恥」奪第2　南韓教授痛罵：從未學會反省

▲南韓民眾上街集會，要求「彈劾尹錫悅」，標語上稱其為「內亂首腦」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間緊急發布戒嚴，還派遣軍隊強闖國會、中選會，消息一出震驚朝野。事實上，南韓今年以來政治紛擾不斷，尹錫悅政府實施醫療改革政策、計畫擴招醫科生，引發全國住院醫師集體罷工抗議，影響至今尚未結束。南韓大學教授便選出能夠代表今年的四字成語，其中「厚顏無恥」奪下第2名。

根據韓媒《中央日報》，媒體「教授新聞」針對南韓全國1086名大學教授進行問卷調查，其中高達450人（41.4%）選擇「跳樑跋扈」（도량발호）作為今年的代表性四字成語，該成語獲得最多名教授投票，其次則為「厚顏無恥」（후안무치），獲得307票（28.3%），第三名則為「碩鼠危旅」（석서위려），獲得201票（18.5%）。

選擇「跳樑跋扈」作為今年最具代表性四字成語的教授們表示，其實對於尹錫悅、金建希夫婦干涉國政非常不滿，他們更氣憤尹錫悅政府濫權護短、利用檢察體制實施獨裁、進行親美親日屈辱外交。

▲南韓450名大學教授評選「跳樑跋扈」作為今年最具代表性的四字成語。（圖／翻攝自教授新聞）

某大學的政治系教授表示，「（尹錫悅政府）獲得國民委任權力，然而卻在一夜之間突襲式發布不符合條件的戒嚴」；另名自然環境領域的教授則痛批，「數千名高知識份子接連發表時局宣言，在這混亂的政局中，當權者和周遭群體私毫無反省之意。」

至於獲得第2多票的四字成語則為「厚顏無恥」。釜山大學漢文學系教授金承龍痛批，「他們絲毫不知道羞恥，只知道運用巧妙的話術欺上瞞下，最後更是恬不知恥。」

而四字成語「碩鼠危旅」則獲得第3名。淑明女子大學英語英文系教授李亨進（音譯）表示，「指導階層們自認聰明，因為這些人所引起的爭議在全國上下從不間斷，陷入爭論與矛盾之中而處於內耗狀態。」

另外，第4名則由「苛政猛於虎」獲得，而第5名則由「本立道生」獲得。