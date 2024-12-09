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指示砲轟北韓氣球遭拒！韓前防長金龍顯怒罵「X八蛋」：把他踢除

▲▼南韓國防部長金龍顯請辭獲准。（圖／路透）

▲南韓前國防部長金龍顯。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅本月3日晚間突然發布戒嚴，甚至還派遣軍隊強闖國會，引發朝野譁然。一名國會議員接獲來自軍方某高層人士的爆料，指出其實早在戒嚴頒布的5天前，前國防部長金龍顯就曾下令「原地砲擊」北韓穢物氣球，然而該指令卻遭到聯合參謀議長拒絕，令他氣得破口大罵。

根據韓媒《中央日報》，共同民主黨國會議員李奇憲今（9）日透露，最近他接獲來自某軍方高層關係人士的爆料，指出其實早在戒嚴頒布前5天、也就是11月28日下午，當時北韓（朝鮮）再度向南韓空飄穢物氣球，是今年5月以來的第32次，時任南韓國防部長金龍顯聽聞消息後，便趕緊跑向聯合參謀本部戰鬥管理室。

當時，金龍顯向聯合參謀議長金明秀下達指令，「在實施警告射擊後，直接砲擊氣球」，然而該舉動因為違背軍方原本的SOP，因此遭到金明秀反對。為此，金龍顯直接暴怒痛罵，「一點概念都沒有的傢伙」、「直接把他踢除！」

▲▼北韓連續於24、25日晚間向南韓空飄穢物氣球，首爾消防當局收拾氣球所載來的等垃圾。（圖／達志影像）

▲北韓連續多次向南韓空飄穢物氣球，首爾消防當局收拾氣球所載來的等垃圾。（圖／達志影像）

據悉，北韓從今年5月起便多次向南韓空飄穢物與垃圾氣球，不過考量到南韓軍民的安全，從上一任國防部長申源湜時，便嚴格規定軍方，禁止向從空中飄來的北韓穢物氣球開砲，否則砲火恐不慎落入北韓領土，引發北韓軍方反擊，擴大雙方軍事衝突，因此必須等候氣球安全落地後，才能派人前往收拾。

由於金明秀、聯合參謀本部作戰本部長李承伍（音譯）反對遵照金龍顯的指示，因此南韓軍隊最後才並未向北韓氣球實施原點打擊。金明秀表達反對意見時，就指出金龍顯所領導的國防部在對應原則上與先前不同，「原點打擊若稍有不慎，衝突恐將升級至有限戰爭，且對民眾造成危害。」

▲▼南韓仁川市彌鄒呼區發現北韓空飄的穢物氣球。（圖／仁川消防本部）

▲南韓仁川市彌鄒呼區發現北韓空飄的穢物氣球。（圖／仁川消防本部）

自從金明秀公然反對金龍顯的指示後，當金龍顯成立戒嚴軍司令部時，便下令讓陸軍參謀總長朴安洙擔任司令官，原因是只有朴安洙會遵從金龍顯的命令。然而，依照南韓法律與慣例，必須由聯合參謀作站本部戒嚴科負責執行戒嚴相關業務，因此身為「軍方權力第一把交椅」的聯合參謀議長金明秀必須擔任戒嚴軍司令官。

針對上述報導內容，聯合參謀本部公報室長李成俊回應，「聯合參謀本部從未接獲『原地砲擊氣球』的指令，而參謀議長也未曾拒絕指令。」

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