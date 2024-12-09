搶年末商機！台中兩大Outlet拚折扣搶客　服飾、按摩椅下殺3折起

▲日曜天地品牌服飾特價活動登場，多項品牌都以OUTLET價再折扣，還加碼紅利三倍送。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

搶年末商機，台中日曜天地OUTLET迎來全年最優惠時刻，即日起至30日推出Family Sale，專櫃服飾最低300元起外，每週推出人氣品牌限時特惠，OUTLET價再折扣，還加碼紅利三倍送；另外，麗寶OUTLET MALL各大品牌聯合推出聖誕感恩季活動，折數最低下殺3折起，想趁年底撿好康的民眾可把握機會。

日曜天地OUTLET表示，即日起每週推出不同品牌的限時特惠，首波優惠即日起至22日，Roots全面3折起，單筆消費滿6件服飾可再享78折；ROXY商品3折起，精選商品1件7折、3件5折，多買多送；第二波優惠於13日至29日，休閒工裝品牌Dickies推出三件5折優惠，平均每件低至3.5折；Timberland戶外休閒品牌也推出3件5折的限時特惠，享受多件再折的優惠。

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第三波優惠於20日起，休閒流行時尚品牌le coq sportif全面6折起，三件再9折，五件再8折；KANGOL精選商品1件399元，2件749元，優惠多多。

除了服飾商品有優惠之外，日曜自即日起23日限時舉辦家電福利品出清會，現場包括Tefal、SHARP、PHILIPS、Samsung、LG等大品牌家電及廚具都入列，Tefal精選鍋具最低只要999元起，PHILIPS飛利浦32吋液晶螢幕，買一送一，兩台8000元有找。

▲台中麗寶OUTLET MALL同樣聯合多家品牌推出優惠。（圖／資料照片）

麗寶OUTLET MALL同樣聯合多家品牌推出優惠，佐丹奴年度特賣會最低3折起、SCOTTISH HOUSE 全面3折起、POU DOU DOU指定商品買三件再8折；12月27日瑪之蜜特賣活動商品1折起；FUJI按摩椅舉辦出清展售會下殺3.9折起。