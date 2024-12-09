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重機男超速48km要扣牌！質疑「隱匿執法」　警回嗆：沒看過壞人

記者許權毅／台中報導

台中市昨發生一起警民糾紛，一名張男騎乘紅牌重機，在太堤西路嚴重超速48公里，遭現場執行測速照相的葉姓員警測得違規，沒想到張男返回現場，質疑測速照相標誌不顯眼，跟葉員發生口角，葉員一時情緒激動，竟脫口「沒看過壞人！」太平警分局說，經查測速照相位置、標誌均無不當，葉員情緒控管欠允，將行政處分。

▲▼重機男超速48公里被拍！質疑「隱匿執法」　警遭惹怒脫口：沒看過壞人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名張男騎乘紅牌重機超速48公里被拍，質疑員警隱匿執法，跟現場一名葉姓員警（左）發生言語衝突。警方認為，葉員說法欠妥，將予以行政處分。（圖／記者許權毅翻攝）

太平警分局說，太堤西路是太平區跟霧峰區主要道路之一，今年至今發生126件交通事故，包含11月曾發生一起死亡交通事故。因此，該路段是分局執行測速重點路段之一。

8日14時許，太平分局警備隊跟坪林所員警執行聯合移動式測速照相勤務，該路段限速40公里，但測到一名張姓騎士騎乘紅牌大型重機，車速為88公里，嚴重超速48公里。張男被照相後不滿，返回員警執勤處，質疑「警52」標誌不顯眼，為隱匿性執法，並且使用手機錄影，質問現場員警。

現場影片拍下，張男先對一名葉姓員警拍攝警員編號，葉員情緒也頗為激動，反問：「錄啊！我的LINE ID要不要也給你？我講話就是這麼大聲！我在執行勤務啦。」張男說：「我為我權益蒐證，什麼態度，不要觸碰我，你的態度是這樣子嗎？我完全符合程序，你在兇什麼？」沒想到，葉員竟脫口說出：「沒看過壞人！」另名員警趕緊將雙方分開，張男則認為不斷遭到觸碰，警方構成強制罪。

警方說，葉員執勤態度以及情緒控管有欠允，分局將予以行政處分，作為案例教育，加強警方執法技巧，以及態度宣導。

▲▼重機男超速48公里被拍！質疑「隱匿執法」　警遭惹怒脫口：沒看過壞人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲警方澄清，現場警52標誌相當明顯。（圖／記者許權毅翻攝）

不過，警方澄清，該處「警52」標誌設置，經查，設置於測照地點約220公尺前的電線桿上明顯處，符合「道路交通標誌標線號誌設置規則」第55之2條第2項前段「測速取締執法路段，在一般道路應於100公尺至300公尺前」規定。

▲▼重機男超速48公里被拍！質疑「隱匿執法」　警遭惹怒脫口：沒看過壞人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲移動測速照相機就設置在路邊斜坡，並無遮擋，圖為測速照相機視角。（圖／記者許權毅翻攝）

再者，因該處為雙向單線車道，兩旁腹地不大，員警將測速器材擺放堤防斜坡上，並現地執行勤務，尚無不當情事。警方表示，民眾如對警方執法有意義，可循行政司法救濟管道申訴。

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