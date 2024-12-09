座位之爭國道版！碩士生遇「客運椅背哥」　竟遭超派鐵拳搥胸

▲台中一名B姓碩士生7日搭乘客運時，遇到前方男子（圖中）將椅背打到最底，導致無法起身通過，輕推對方椅子離開後，竟遭對方毆打胸口。（圖／B男提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名B姓碩士生7日搭乘客運返家，遇到一名年約30歲的男子坐在前面一個位子，但對方將椅背打到最底，導致B男連起身都有點困難。B男見隔壁位置沒人坐，便移動過去，但要上廁所時，仍因椅背阻擋難以通行，用手稍微推開椅子，沒想到回座時，對方竟用「超派鐵拳」毆打B男胸口。B男認為，對方態度惡劣，不想隱忍，決定提告傷害。

B男還原事發經過，7日他搭乘國光客運從新北三重要返回台中北屯，客運約8、9成滿，人潮算頗多。B男前方的位置剛好有一名年約30多歲男子乘坐，但對方把整個椅背打到最底，讓自己根本難以入座。

▲B男視角可見，該男椅背傾斜程度相當大。（圖／B男提供）



B男禮貌性詢問該男，是否可以將椅子往上調，沒想到對方竟回「乾我屁事，你不會自己換位子是不是？」B男不想惹事，待沒有其他乘客後，便往左側一個位子移動。但B男在車輛行經苗栗路段時，想起身上廁所，再度詢問對方是否能移動椅背，讓自己離開，對方卻不理會，B男只好用手稍微推開椅子。

不料，B男返回座位時，因為再度觸碰對方椅子，該男竟然突然暴怒，站起並朝B男胸口揍了一拳，並大吼「你XX到底在推什麼！」，導致B男胸口有擦挫傷、明顯紅腫。

▲B男7日搭乘客運返家，車上約8、9成滿。（圖／B男提供）



B男回憶當下說，這是這輩子感受到這麼純粹的惡意，自己是成年男性都可被欺負，若是老幼婦孺，那又該怎麼辦，加上該男態度惡劣，平時恐怕沒少欺壓過路人，決定不再隱忍，原先由國道警方到場，但考量交通問題，在返家後才到第五警分局水湳所報案，提出傷害告訴。

▲B男返回台中後，由家人陪同驗傷提告。（圖／B男提供）



B男還說，當下國道警方有先趕到現場，對方聽聞自己要提告，還反過來說也要告自己推到他的椅子。搭客運遇到此事，B男嚇得說可能以後要改搭高鐵或火車，畢竟真的有受到驚嚇，也希望客運能宣導，「乘客不要將座椅後躺到，會嚴重影響其他後座乘客的程度。」

第五警分局證實，已經受理該案件，B男在7日下午持驗傷單到水湳派出所提告，因案發地點位在國道警察轄區，已經轉由國道警方偵辦中。