拿完包裹一轉身警察上門！逃逸仔收「泰國玩具」打開是3包大麻

記者許權毅／台中報導

刑事局中打今年5月接獲台北關通報，有一批貨物以玩具名義來台，卻暗藏大麻，檢警監控包裹動向，讓它繼續按流程寄往雲林一處透天厝，發現是一名越南籍阮男現身領貨，立即進入該屋將人逮捕，清查包裹內藏有3大包大麻（總重1314克），市值約130萬以上，還意外在該屋查獲4名同樣逃逸的越南籍移工。

▲刑事局中打日前前往雲林，查緝到一名收領包裹的逃逸移工阮男，該包裹內藏有市值飆130萬的大麻。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



刑事局中打說，今年5月接獲關務署台北關通報後，立即報請雲林地檢署指揮偵辦、組成專案小組，為持續追查源頭，由關務署繼續按流程轉送，由物流公司將包裹寄往雲林，檢警則在一旁監控，隨時逮人。

同月30日，檢警跟隨包裹一同前往雲林二崙鄉埋伏，發現31歲阮男出面收領包裹，發現阮男並未外出交付包裹，反而立即進屋，員警決定收網，馬上發動查緝，進入屋內將阮男逮捕，現場還發現4名越南籍移工，跟阮男一樣都是失聯身分，失聯時間最短僅1個月，最長達1年多。

阮男被逮後供稱，是透過網路、通訊軟體與不知名人士對接，協助收領包裹能獲得金錢、好處，無法說出具體金額是多少，警方將持續溯源，追查上游。

至於包裹是以泰國玩具名義來台，檢警打開後發現只有一些零食掩蓋在上頭，其餘大量大麻就放在下面，並無刻意藏匿，也未見「玩具」，手法相當粗糙。

全案經警詢後，將阮男依毒品危害防制條例送辦；4名逃逸移工被移送移民署雲林專勤隊收容。