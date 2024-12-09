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社會 社會焦點 保障人權

台中四方電巴9公車莫名燒到精光　鋰電池「過放電」釀禍

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區今年10月發生一起嚴重火警，已停業的四方電巴9輛閒置公車莫名遭到大火吞噬，公車燒到僅剩下車殼，相當驚悚。當時經警消初步排除人為因素，近日消防局火調小組公布正式調查結果，顯示為「鋰電池過放電所造成」。

▲四方電巴當時有多輛閒置公車放置於該場內，車輛半夜突然遇上火警。（圖／記者許權毅翻攝）

10月21日凌晨3時左右，已停業的四方電巴車輛停置場傳出火警，現場為其中一部閒置電動巴士突然起火，導致9輛車遭到延燒，其中8輛全毀、1輛半毀。現場畫面也曝光，兇手就是僅手掌大的鋰電池燒損，釀整個鋰電池組都受燒，進而釀成大規模火警，且火勢兇猛，消防局當時派遣21輛消防車、46名打火弟兄才成功撲滅。

▲▼台中四方電巴9公車莫名燒毀！兇手找到了：鋰電池過放電。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼經火調小組追查，發現車內電池組（上圖）的鋰電池（下圖）有過度放電情況，因此致災。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中四方電巴9公車莫名燒毀！兇手找到了：鋰電池過放電。（圖／記者許權毅翻攝）

台中市消防局說，鋰電池有體積小、高蓄電量的優點，但內部化學活性活躍，伴隨著高危險性。

消防局進一步說明，電動車鋰電池火災的原因分為「電池芯內部」與「外部因素」。內部因素包含過充、過放、撞擊或設計不良等因素，於充放電過程中，鋰離子形成樹枝狀結晶，刺破隔膜造成內部短路導致電池芯起火；外部因素包含電池組內部線路等引起短路，此時如保護裝置未能切斷迴路，電池芯內部會產生高熱，導致燃燒爆炸。

▲▼台中四方電巴9公車莫名燒毀！兇手找到了：鋰電池過放電。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中四方電巴已停業，今年10月又因火災登上新聞版面。（圖／記者許權毅翻攝）

消防局呼籲，電動車已成為趨勢，為防範電動車輛火災發生，民眾使用電動車輛應注意購買時，需檢視是否有檢驗合格標章或相關證明文件，並依說明書指引使用，勿任意改裝車輛；充電設備(樁)應符合國家標準要求、依相關規定承裝並定期維護檢查充電設備(樁)；勿使用轉接插座(插頭)連接充電，以免電流負載過大引起火災。

民眾若於充電過程如有異常應立即移除電源，停止充電，充電完成應盡速移除，避免過充危險，更要避免於高溫場所充電，且充電場所不可放堆放易燃物品，以策安全。

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