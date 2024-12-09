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險遭劫機！　墨乘客硬闖駕駛艙「想要整架開去美國」

▲▼墨西哥廉航沃拉里斯（Volaris）一架空中巴士A320在洛杉磯機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲沃拉里斯一架空中巴士A320出現在洛杉磯機場。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

墨西哥廉航沃拉里斯（Volaris）8日上午發生驚險事件，在某個國內線航班上，一名乘客突然企圖「劫機」，硬闖駕駛艙，想要讓飛機改道、轉而前往美國，幸好被及時制伏，最終平安落幕。

紐約郵報等外媒報導，沃拉里斯3041航班原訂從萊昂（Leon）巴希奧國際機場（El Bajio Airport），飛往下加州（Baja California）提華納（Tijuana），未料發生插曲。

眼見乘客企圖闖入駕駛艙，機組人員立即介入，並且在一番搏鬥之後，成功制伏對方。與此同時，機長發布警報代碼，緊急轉降墨西哥中部的科斯蒂利亞國際機場（International Airport of Guadalajara）。

墨西哥安全與公民保護部聲明，31歲嫌犯馬力歐（Mario）是墨西哥公民，為了闖入駕駛艙、迫使飛機改道，甚至襲擊了一名空服員。飛機落地後，他已經被移交給當局。其他乘客及機組人員，則是繼續飛往提華納，之後未再通報意外事件。

據悉，嫌犯當時與妻子及2個孩子一起旅行，卻突然宣稱一名家人遭到綁架，自己還收到死亡威脅，被要求不准搭飛機前往提華納。目前尚不清楚，他是否持有武器。

沃拉里斯CEO貝爾特拉內納（Enrique Beltranena）證實了這起「特殊情況」，「一名乘客試圖把飛機轉向美國……但多虧了我們機組人員專業與迅速的應對」，根據航空公司安全流程行事，才得以化險為夷。

沃拉里斯也在聲明中表示，「所有乘客、機組人員和飛機都很安全。沃拉里斯對於這種情況造成的不便感到遺憾。對於沃拉里斯而言，我們乘客及機組人員的安全，正是第一優先要務。」

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