川普內閣又爆爭議　準醫務總監「13歲捲入槍擊案」父親中彈亡

▲內許瓦特曾任連鎖醫療中心CityMD醫學主任，現任福斯新聞醫藥專欄作家。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）提名內閣接連爆出爭議，其中醫務總監人選、48歲的內許瓦特（Dr Janette Nesheiwat）被指出，在13歲那一年捲入槍枝意外，並且導致她的父親喪命。

《紐約時報》6日報導，1990年2月，內許瓦特在佛州尤馬蒂拉（Umatilla）的家中，不小心撞倒一把槍，導致槍枝因衝擊力意外走火，並且擊中她父親的頭部，奪走其性命。

根據《紐約時報》審閱的警方報告，早上大約7時15分，內許瓦特進入父親房間，試圖從床舖上方架子一個漁具盒裡，拿出一把剪刀，未料不慎打翻盒子，導致手槍從盒內掉出，瞬間走火並且擊中正在床上熟睡的爸爸，並於隔日在醫院去世。

內許瓦特預計本月稍晚出版回憶錄「聽診器之外：醫學奇蹟」，第一句話就談到父親，「當我13歲時，我無助地看著我的父親死於一場意外，血噴得到處都是。我沒能拯救他的性命。這是我成為一名醫師、進入療癒藝術世界的人生旅程的開始。」不過，在接下來260頁篇幅中，都未詳細提及父親的死亡事件。

針對《紐約時報》的報導，內許瓦特未回應置評要求，但川普過渡團隊發言人休斯（Brian Hughes）表示，「正如她在書中所說，她因為父親的悲劇意外死亡，成為一名醫師。她成為一名拯救性命的醫師，這種對於美國同胞奉獻的精神，正是川普總統提名內許瓦特醫師成為下一任醫務總監的原因。她和家人都很想念父親，並且希望他為他們感到驕傲。」