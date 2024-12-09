敘利亞政權垮台！　川普：俄羅斯已沒有興趣保護阿薩德

▲川普表示，俄羅斯根本一開始就不該介入敘利亞。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統當選人川普8日在旗下社群平台Truth Social上發文，表示敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）因俄羅斯放棄支持而垮台，並批評俄羅斯最初不應介入敘利亞。他認為俄羅斯對敘利亞的興趣消退，是因為烏克蘭戰爭的影響，並稱該戰爭「不應該發生，也可能永無止境」。

路透社報導，川普指出，「阿薩德已經逃離他的國家。他的保護者俄羅斯，由普丁領導的國家，已沒有興趣保護他了。」他批評俄羅斯介入敘利亞毫無必要，「俄羅斯一開始就不該出現在那裡。他們因烏克蘭戰爭失去了對敘利亞的興趣……一場永無止境、原本不應該發生的戰爭。」

此外，川普提到，阿薩德的另一主要盟友伊朗，也因為以色列的軍事行動而處於弱勢。他認為，目前俄羅斯和伊朗的影響力已經顯著削弱，前者因烏克蘭戰爭和經濟問題，後者則因以色列的成功軍事行動。

川普重申其快速結束烏克蘭戰爭的承諾，並透露他於7日在巴黎參加聖母院重建儀式時，會見了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。川普表示，俄羅斯和烏克蘭在戰爭中均有數十萬士兵死傷，烏克蘭也付出了巨大的平民傷亡代價。

他指出，澤倫斯基希望達成協議，停止這場「瘋狂的戰爭」。他呼籲雙方立即停火並展開談判，強調，「我很了解普丁。現在是他採取行動的時候了」，他還提到，中國可以在其中發揮作用，並表示，「全世界都在等著！」