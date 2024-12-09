美國「強烈支持」敘利亞政權和平過渡　究責阿塞德政府暴行

▲阿塞德多年來的威權統治，8日被反抗軍推翻。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）8日表示，在反抗軍接管之後，美國「強烈支持」敘利亞政權和平過渡給一個負責任的政府，並且支持國際社會對阿塞德政權的暴行究責。

布林肯在一份聲明中表示，華府支持敘利亞政權和平過渡，「在這個過渡時期，敘利亞人民完全有權要求保留國家機構、恢復關鍵服務，並且保護弱勢族群。」

他還表示，關於阿塞德政權與其支持者，對敘利亞人民犯下的殘暴與虐待行為，美國支持國際社會加以究責，包括「使用化學武器，以及不公正地拘留平民」，例如2012年在敘利亞被綁架的美國海軍陸戰隊軍官、自由撰稿人泰斯（Austin Tice）。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）針對敘利亞情勢發布聲明。（圖／路透）



此外，美國也注意到反抗軍聯盟「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir Al-Sham）領袖們發布的聲明。布林肯表示，美國呼籲各方尊重人權，採取一切預防措施保護平民，並且遵守國際人道主義法律，「隨著他們承擔更大的責任，我們不僅將要評估他們的言論，還有他們的行動。」

事實上，「沙姆解放組織」已被美國、土耳其、聯合國及多個西方國家列為「外國恐怖組織」。早在2018年，美國就對該組織軍事領袖喬拉尼（Abu Mohammad al-Jolani）懸賞1000萬美元，如今也認為該組織仍與伊斯蘭國（ISIS）保持密切聯繫。

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